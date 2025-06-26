Клуні з чепурною дружиною в маленькій чорній сукні навідали Чарльза ІІІ у Букінгемському палаці

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До короля Великої Британії Чарльза ІІІ, котрий нещодавно приймав у себе акторок Кейт Вінслет та Меріл Стріп, завітали чергові зіркові гості.

Букінгемський палац, де 25-го червня відбулося вшанування лауреатів премії The King's Trust Awards 2025, відвідали актор Джордж Клуні та його дружина Амаль.

47-річна правозахисниця вбралася в вишукане маленьке чорне плаття з голими плечима та золоті туфельки на підборах. 64-річний Джордж був у сірому костюмі, дозволивши собі обійтися без краватки.

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Як відомо, подружжя Клуні в 2018-му році було на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Актор не приховував, що симпатизує та співчуває парі, яку паплюжать ЗМІ.

Нагадаємо, Джордж та Амаль одружені вже 10 років. Весілля, яке вони зіграли в Венеції, увійшло до переліку найдорожчих зіркових весіль.