Клуні в смокінгу з розкішною дружиною в тисячах перлів пообіймалися на хіднику Tony Awards

Ошатні Амаль і Джордж Клуні вигуляли здійснили черговий розкішний вихід разом на світську подію Фото Getty Images

8-го червня Джордж і Амаль Клуні прикували до себе увагу розкішним виглядом на червоному хіднику однієї з найпрестижніших театральних премій - Tony Awards 2025.

Номінований на премію за найкращу акторську гру у бродвейському мюзиклі "Добраніч і хай щастить" 64-річний Клуні обрав елегантний класичний смокінг. Тим часом його 47-річна дружина вирішила затьмарити усіх своєю сукнею.

Адвокатка з прав людини одягла силуетну білу сукню від Tamara Ralph з корсетним ліфом, прикрашену тисячами перлин усіх розмірів. Свій лук Амаль доповнила невеликим перламутровим клатчем та парою білих туфель з вигадливим вирізом.

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Дружина Клуні вміє виглядати розкішно і обирати приголомшливі і стильні сукні Фото Getty Images

Батьки 8-річних двійнят ніжно обіймалися, позуючи фотографам.

Нагадаємо, у квітні цього року Клуні розповідав про свій 10-річний шлюб і запевняв, що почувається так, ніби зірвав джекпот.