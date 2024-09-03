Золота і декольтована Мур, рожевий Альмодовар та попеляста Свінтон попозували разом у Венеції

У рамках Венеційського кінофестивалю відбулася прем’єра фільму іспанського режисера Педро Альмодовара "Кімната по-сусідству" із Джуліанною Мур та Тільдою Свінтон у головних ролях.

Усі троє продемонстрували на парадному хіднику оригінальні образи. Мур обрала золоту леліткову сукню з глибоким декольте, Свінтон – костюм кольору попелу з масивним жакетом, а Альмодовар – брючну двійку блідо-рожевого кольору із золотою аплікацією на лацкані.

Усі різні, але безумовно стильні фото GETTY IMAGES

фото GETTY IMAGES

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До речі, ефектними луками на Венеційському фестивалі відзначилася не лише конкретна трійця. Днями актриса Єва Лонгорія показалася в ефектній сукні з паєтками.

Нагадаємо, крім "Кімнати по-сусідству" на кінофестивалі відбулися прем’єри фільмів "Марія" з Анджеліною Джолі у головній ролі та "Вовки" із Бредом Піттом і Джорджем Клуні.