Золота і декольтована Мур, рожевий Альмодовар та попеляста Свінтон попозували разом у Венеції
У рамках Венеційського кінофестивалю відбулася прем’єра фільму іспанського режисера Педро Альмодовара "Кімната по-сусідству" із Джуліанною Мур та Тільдою Свінтон у головних ролях.
Усі троє продемонстрували на парадному хіднику оригінальні образи. Мур обрала золоту леліткову сукню з глибоким декольте, Свінтон – костюм кольору попелу з масивним жакетом, а Альмодовар – брючну двійку блідо-рожевого кольору із золотою аплікацією на лацкані.
До речі, ефектними луками на Венеційському фестивалі відзначилася не лише конкретна трійця. Днями актриса Єва Лонгорія показалася в ефектній сукні з паєтками.
Нагадаємо, крім "Кімнати по-сусідству" на кінофестивалі відбулися прем’єри фільмів "Марія" з Анджеліною Джолі у головній ролі та "Вовки" із Бредом Піттом і Джорджем Клуні.
Пітт і Клуні з коханими в розкішних сукнях засвітилися на прем'єрі та подвійному побаченні у Венеції
49-річна Лонгорія у срібно-прозорій сукні посвітила соковитими стегнами на івенті у Венеції. Фото
Затятий романтик: 75-річний Річард Гір став на одне коліно перед удвічі молодшою дружиною на хіднику у Венеції. Фото