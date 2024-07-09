"Мені шкода, хлопці": Джулія Фокс зробила сміливу заяву про своє особисте життя

У епатажної американської моделі Джулії Фокс не вийшло свого часу побудувати стосунки з не менш епатажним репером Каньє Вестом, і сексу в них теж не було. І тепер стає ще зрозуміліше, чому.

34-річна Фокс - лесбійка.

Про це кралечка заявила в TikTok, знявши відповідь на ролик іншої користувачки, комікеси Gracin. Та говорила в ньому про жінок, які насправді є лесбійками, але зустрічаються з чоловіками.

Фокс розкрила свій секрет у TikTok

"Мені подобається, коли я бачу лесбійку з бойфрендом. Це ніби "О, ти ж ненавидиш цього чоловіка. Ти в буквальному сенсі його ненавидиш", - сказала Gracin.

"Агов, то була я. Я була тією лесбійкою. Мені так шкода, хлопці. Це більше не повториться", - запевнила у своєму відео Фокс.

Комікеса таку відповідь зацінила.

"Я щойно посприяла камінгауту Джулії Фокс? Люблю тебе, королево", - зазначила вона, а коментатори заходилися висловлювати підтримку Фокс.

Між іншим, як пише Metro, Джулія й раніше натякала, що вона може бути "по дівчатах".

"Можливо, мої ексбойфренди не помилялися, коли називали мене лесбійкою та скаржилися, що я ніколи не хотіла сексу з ними", - зізналася Фокс в одному з токшоу 2022-го року.

Просто Джулії насправді подобаються жінки

Як відомо, модель була заміжня за приватним пілотом Пітером Артем'євим. Їхній шлюб тривав менше двох років та розпався в 2020-му. Від Пітера Джулія має сина Валентино, якому 2 з половиною роки.

Нагадаємо, в травні Фокс здивувала зізнанням про те, скільки вона вже утримується від сексу.











