"Легкий та смачний": Хіменес-Браво показав, як приготувати бутерброд із омлетом та начинками до сніданку

Марія Ткаченко - 15 серпня, 16:00
Ектор Хіменес-Браво
Скріни з Instagram Хіменеса-Браво

Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво показав, як розпочати день із легкого, але поживного сніданку. Це бутерброд із омлетом, шпинатом, куркою, сиром та солоним огірком.

Як він його готує, 53-річний Ектор показав у Insta-сторіс.

Ектор Хіменес-Браво в інстаграм

Ектор підкинув підписникам нову ідею для сніданку


"Розбиваємо 2 яйця. Додаємо сіль і перець. Виливаємо на пательню. Викладаємо хліб зверху", - написав він.

Рецепт сніданку Ектора

Зірковий кухар показав, із якої страви розпочав ранок

Далі Хіменес-Браво перевернув омлет - так, щоби скибки хліба опинилися внизу - та виклав начинку. Він загорнув два протилежні краї омлета всередину, а потому склав його навпіл.

Омлет із куркою та шпинатом
Рецепт бутерброда з омлетом і начинками

Начинки, які обрав Хіменес-Браво: шпинат, курка, сир та солоний огірок

Бутерброд складається ось так

Бутерброд складається ось так

А потім ось так

А потім ось так

Спробуєте?

Спробуєте?

Нагадаємо, в Ектора є ще один улюблений варіант сніданку - теж із яйцями, але не з хлібом, а з лавашем. А от актриса Анна Саліванчук якось давала рецепт особливого омлету, який вона називає "хмаринкою". До речі, ТаблоID навіть склав добірку корисних сніданків від зірок.

Читайте також:

Ектор Хіменес-Браво у шортиках та з б'юті маскою показав, як дбає про себе

"Здивує навіть найвибагливіших гурманів": Хіменес-Браво показав, як приготувати плавлений сир удома

"Готуйте одразу подвійну порцію": Ектор Хіменес-Браво дав рецепт біляшів зі скоринкою

"За рецептом моєї мами": Хіменес-Браво показав, як приготувати мітболи з овочевим гарніром

"Швидко і смачно": Хіменес-Браво дав рецепт "лінивого" турецького кебаба. Відео

хіменес-браво рецепти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів