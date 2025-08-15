"Легкий та смачний": Хіменес-Браво показав, як приготувати бутерброд із омлетом та начинками до сніданку

Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво показав, як розпочати день із легкого, але поживного сніданку. Це бутерброд із омлетом, шпинатом, куркою, сиром та солоним огірком.

Як він його готує, 53-річний Ектор показав у Insta-сторіс.

Ектор підкинув підписникам нову ідею для сніданку

"Розбиваємо 2 яйця. Додаємо сіль і перець. Виливаємо на пательню. Викладаємо хліб зверху", - написав він.

Зірковий кухар показав, із якої страви розпочав ранок

Далі Хіменес-Браво перевернув омлет - так, щоби скибки хліба опинилися внизу - та виклав начинку. Він загорнув два протилежні краї омлета всередину, а потому склав його навпіл.

Начинки, які обрав Хіменес-Браво: шпинат, курка, сир та солоний огірок

Бутерброд складається ось так

А потім ось так

Спробуєте?

Нагадаємо, в Ектора є ще один улюблений варіант сніданку - теж із яйцями, але не з хлібом, а з лавашем. А от актриса Анна Саліванчук якось давала рецепт особливого омлету, який вона називає "хмаринкою". До речі, ТаблоID навіть склав добірку корисних сніданків від зірок.