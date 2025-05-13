Саліванчук в обтислому джампс'юті поділилася рецептом корисного сніданку-"хмаринки". Відео
Акторка Анна Саліванчук, завдяки якій шанувальники дізналися вже чимало рецептів, продовжує свою кулінарно-просвітницьку діяльність у Instagram.
Цього разу 39-річна зірка готувала повітряний омлет "Пуляр", для якого в неї є й власна назва - "хмаринка".
"Неймовірно гарний, корисний і легкий сніданок", - запевнила Саліванчук.
Для приготування знадобиться: 3 яйця, сіль, 2 ложки молока та вершкове масло.
Аня відділила білки від жовтків, а далі, посоливши, збила білки міксером у таку цупку піну, що вони трималися навіть у перевернутій мисці.
Жовтки з молоком та сіллю зірка теж збила, але вже просто виделкою. Цю частину мабутнього омлета вона вилила на сковорідку, де вже розігрілося вершкове масло.
"Чекаємо 1-2 хвилинки, потім додаємо нашу пінку, закриваємо (кришкою), на 5-7 хвилин - і подивіться, яка хмаринка гарна!", - помилувалася Саліванчук результатом.
Як відомо, Анна інколи готує собі на сніданок ще один незвичний омлет - з кунжутною скоринкою.
Нагадаємо, Саліванчук дотримується правильного харчування, сумлінно займається в спортзалі та не приховує, що робить уколи краси. Тим не менш, зірка переконана: справжня турбота про себе - це дещо значно більше.
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