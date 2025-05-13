Саліванчук в обтислому джампс'юті поділилася рецептом корисного сніданку-"хмаринки". Відео

Марія Ткаченко - 13 травня, 11:45
Анна Саліванчук
Фото tania_strela_ph

Акторка Анна Саліванчук, завдяки якій шанувальники дізналися вже чимало рецептів, продовжує свою кулінарно-просвітницьку діяльність у Instagram.

Цього разу 39-річна зірка готувала повітряний омлет "Пуляр", для якого в неї є й власна назва - "хмаринка".

"Неймовірно гарний, корисний і легкий сніданок", - запевнила Саліванчук.

Для приготування знадобиться: 3 яйця, сіль, 2 ложки молока та вершкове масло.

Саліванчук в інстаграм

Під час приготування омлета Анна, вбрана в обтислий джампс'ют, так багато рухалася і пританцьовувала, що, мабуть, виконала норму ранкового кардіо перед сніданком

Аня відділила білки від жовтків, а далі, посоливши, збила білки міксером у таку цупку піну, що вони трималися навіть у перевернутій мисці. 

Ганна Саліванчук

На одну порцію в зірки пішло 3 яйця

Рецепт омлета пуляр
Рецепт від Саліванчук

Бачите, яка піна?

Жовтки з молоком та сіллю зірка теж збила, але вже просто виделкою. Цю частину мабутнього омлета вона вилила на сковорідку, де вже розігрілося вершкове масло.

Харчування Саліванчук

Масельця Саліванчук не пошкодувала

"Чекаємо 1-2 хвилинки, потім додаємо нашу пінку, закриваємо (кришкою), на 5-7 хвилин - і подивіться, яка хмаринка гарна!", - помилувалася Саліванчук результатом.

Збиті білки акторка розподілила по всій площині та накрила страву кришкою

Збиті білки акторка розподілила по всій площині та накрила страву кришкою

Як відомо, Анна інколи готує собі на сніданок ще один незвичний омлет - з кунжутною скоринкою

Нагадаємо, Саліванчук дотримується правильного харчування, сумлінно займається в спортзалі та не приховує, що робить уколи краси. Тим не менш, зірка переконана: справжня турбота про себе - це дещо значно більше. 

Читайте також:

"Сніданок для коханого": Пелтроу в легкому домашньому костюмчику показала, як готує іспанську тортилью

"Давно не вставала на ваги": Мішина показала, що їсть на сніданок, обід та вечерю

Для сніданку і для вечірки: Нікітюк поділилася смачним рецептом з квітів у духовці

"Думали, я лише в ресторанах харчуюсь?": голоторсий Хіменес-Браво показав, як готує собі швидкий сніданок із лавашу

Ніжний сніданок: Кацурін показав, як легко приготувати сирники "Три молока". Відео

Анна Саліванчук рецепти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів