Саліванчук в обтислому джампс'юті поділилася рецептом корисного сніданку-"хмаринки". Відео

Акторка Анна Саліванчук, завдяки якій шанувальники дізналися вже чимало рецептів, продовжує свою кулінарно-просвітницьку діяльність у Instagram.

Цього разу 39-річна зірка готувала повітряний омлет "Пуляр", для якого в неї є й власна назва - "хмаринка".

"Неймовірно гарний, корисний і легкий сніданок", - запевнила Саліванчук.

Для приготування знадобиться: 3 яйця, сіль, 2 ложки молока та вершкове масло.

Під час приготування омлета Анна, вбрана в обтислий джампс'ют, так багато рухалася і пританцьовувала, що, мабуть, виконала норму ранкового кардіо перед сніданком

Аня відділила білки від жовтків, а далі, посоливши, збила білки міксером у таку цупку піну, що вони трималися навіть у перевернутій мисці.

На одну порцію в зірки пішло 3 яйця

Бачите, яка піна?

Жовтки з молоком та сіллю зірка теж збила, але вже просто виделкою. Цю частину мабутнього омлета вона вилила на сковорідку, де вже розігрілося вершкове масло.

Масельця Саліванчук не пошкодувала

"Чекаємо 1-2 хвилинки, потім додаємо нашу пінку, закриваємо (кришкою), на 5-7 хвилин - і подивіться, яка хмаринка гарна!", - помилувалася Саліванчук результатом.

Збиті білки акторка розподілила по всій площині та накрила страву кришкою

Як відомо, Анна інколи готує собі на сніданок ще один незвичний омлет - з кунжутною скоринкою.

Нагадаємо, Саліванчук дотримується правильного харчування, сумлінно займається в спортзалі та не приховує, що робить уколи краси. Тим не менш, зірка переконана: справжня турбота про себе - це дещо значно більше.