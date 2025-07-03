"За рецептом моєї мами": Хіменес-Браво показав, як приготувати мітболи з овочевим гарніром

Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво, який любить страви, котрі здатні повертати людей у дитинство, дав рецепт однієї з них. Це м'ясні кульки, мітболи, які його навчила готувати мама.

Відео, в якому показується й вона, Ектор опублікував у Instagram.

"МІТБОЛИ MAMA BRAVO (за рецептом моєї мами). Це одна з тих страв, які я пам'ятаю з дитинства. Насичена, домашня, з ароматами, які збирають всю сім'ю за столом", - написав зірка.

Екторова мама поганого не порадить. Треба готувати мітболи!

"Фарш зі свинини та яловичини — 500 г; цибуля біла — 1 шт; цибуля зелена — пучок; солодкий перець — ½ шт; часник — 1 зубчик; сіль, кумин — за смаком; яйце — 1 шт; сухарі — 2–3 ст. л. Для овочевого гарніру: картопля — 3–4 шт; томат — 1 шт; солодкий перець — ½ шт; цибуля біла — ½ шт; цибуля зелена — трішки; бульйон — ½ склянки; часник, кумин, сіль — за смаком", - дав Хіменес-Браво перелік інгредієнтів.

Далі блогер детально розказав, як готувати страву.

Вийде ось така смакота

"1. У фарш додаємо дрібно нарізану білу та зелену цибулю, перець, часник, яйце, сухарі, сіль і кумин. Добре вимішуємо. 2. Формуємо кульки — і обсмажуємо їх без олії на сухій пательні до рум’яної скоринки. 3. Окремо в сотейнику тушкуємо овочі: нарізану картоплю, томат, перець, цибулю, трохи бульйону, спеції. 4. Коли картопля буде al dente, додаємо мітболи, закриваємо кришкою — і доводимо все до готовності", - пояснив він.

"Смачного! Аромат — на весь дім. Смак — як у мами. І цього достатньо", - резюмував Ектор.

Нагадаємо, з мамою зірка бачився навесні, коли вперше за 2,5 року навідався до рідної Колумбії. Як відомо, від мами Ектору також дістався рецепт панетоне з журавлиною, шоколадом та карамелізованим апельсином.



