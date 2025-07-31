"Швидко і смачно": Хіменес-Браво дав рецепт "лінивого" турецького кебаба. Відео
Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом соковитого "лінивого" турецького кебаба.
У своєму Instagram кулінар опублікував ролик з детальним поясненням приготування і додав, що такий варіант є "дуже смачним і швидким".
Для страви нам знадобиться: фарш з яловичини або свинини — 500 г, одна цибуля, жменя петрушки або кінзи, сіль, сухий часник, копчена паприка — за смаком, лаваш — 1 або 2 шт, один помідор, солодкий перець — 1 або 2 шт, 1 або 2 столових ложки рослинної олії.
Нещодавно Хіменес-Браво поділився рецептом мітболів від своєї мами. Також він здивував варіантом домашнього морозива, для якого не потрібно багато інгредієнтів. А ще він розповідав секрет ідеальних біляшів.
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