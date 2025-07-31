"Швидко і смачно": Хіменес-Браво дав рецепт "лінивого" турецького кебаба. Відео

Ектор Хіменес-Браво показав, як легко приготувати популярну турецьку страву Фото instagram

Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом соковитого "лінивого" турецького кебаба.

У своєму Instagram кулінар опублікував ролик з детальним поясненням приготування і додав, що такий варіант є "дуже смачним і швидким".

Для страви нам знадобиться: фарш з яловичини або свинини — 500 г, одна цибуля, жменя петрушки або кінзи, сіль, сухий часник, копчена паприка — за смаком, лаваш — 1 або 2 шт, один помідор, солодкий перець — 1 або 2 шт, 1 або 2 столових ложки рослинної олії.

До фаршу додаємо усі спеції та обрану зелень. Ретельно перемішуємо Кадр з instagram

На пергамент викладаємо фарш

Лопаткою робимо такі смужки

А потім викладаємо солодкий перчик і помідор поруч, солимо й бризкаємо олією

Запікаємо 20 хвилин при температурі 220 градусів

У цей час нарізаємо цибулю і зелень

Дістаємо м'ясо з духовки

Викладаємо інгредієнти на лаваш

Формуємо кебаб

Ектор пропонує подавати страву з айраном і зеленню, але ви можете обрати соус на свій смак. Можна спробувати майонез за рецептом кухаря

Насолоджуємося смачним обідом

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