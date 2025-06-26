"Той самий пломбір": Хіменес-Браво показав, як приготувати домашнє морозиво лише з двох інгредієнтів

Телекухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом домашнього морозива, для приготування якого знадобиться лише два інгредієнти.

"Це той самий пломбір, який ми пам'ятаємо ще з дитинства. Без нічого зайвого. Тільки вершки і згущене - ідеально", - запевнив Ектор у Instagram.

Для морозива Хіменесу-Браво знадобилися: 500 мл холодних вершків (33% і вище) та 200 гр згущеного молока. Зі слів зірки, за бажанням також можна використати печиво.

"1. Збиваємо холодні вершки до м'яких піків. Додаємо згущене молоко - ще трохи збиваємо. 3. Можна викласти все у форму з печивом знизу і зверху. 4. Ставимо в морозилку на кілька годин - і готово", - пояснив Ектор.

Вершки треба збити міксером, потім додати згущівку і ще трохи збити

Ектор виклав шар печива на дно форми, залив суміш та вкрив ще одним шаром печива

Вийшла ось така краса

"Той самий пломбір"

Нагадаємо, в Хіменеса-Браво є рецепт як мінімум ще одного рецепту, який "повертає в дитинство". А ще він якось показував, як проготувати рафаелло по-домашньому.