"Той самий пломбір": Хіменес-Браво показав, як приготувати домашнє морозиво лише з двох інгредієнтів
Телекухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом домашнього морозива, для приготування якого знадобиться лише два інгредієнти.
"Це той самий пломбір, який ми пам'ятаємо ще з дитинства. Без нічого зайвого. Тільки вершки і згущене - ідеально", - запевнив Ектор у Instagram.
Для морозива Хіменесу-Браво знадобилися: 500 мл холодних вершків (33% і вище) та 200 гр згущеного молока. Зі слів зірки, за бажанням також можна використати печиво.
"1. Збиваємо холодні вершки до м'яких піків. Додаємо згущене молоко - ще трохи збиваємо. 3. Можна викласти все у форму з печивом знизу і зверху. 4. Ставимо в морозилку на кілька годин - і готово", - пояснив Ектор.
Нагадаємо, в Хіменеса-Браво є рецепт як мінімум ще одного рецепту, який "повертає в дитинство". А ще він якось показував, як проготувати рафаелло по-домашньому.
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