"Не можу читати, дивитися телевізор": Елтон Джон розповів про свій стан після інфекції очей

Фото з Instagram Елтона Джона

78-річний британський піаніст та співак Елтон Джон зізнався, що не може читати та дивитися телевізор, бо бореться зі сліпотою.

Про це пише видання Daily Mail.

В липні минулого року сер Елтон підхопив серйозну інфекцію ока, в результаті якої не бачить правим оком та частково втратив зір на лівому.

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"Я бачу вас, але не можу читати, дивитися телевізор. Я не бачу, як мої хлопці грають у футбол або регбі. Це був напружений період, бо я звик все це робити", - сказав Джон.

За його словами, після втрати зору він став більш емоційним.

"Це дуже засмучує. Ти стаєш емоційним, але ти повинен до цього звикнути, бо мені пощастило, що маю таке життя. У мене все ще є чудова родина і я все ще можу бачити на ліве око. Тож кажу собі: "просто продовжуй", - зазначив Елтон.

Елтон Джон живе разом зі своїм чоловіком Девідом Фернішем та двома синами: 14-річний Захарі та 12-річний Елайджа.

Елтон Джон з чоловіком та дітьми Фото Getty Images

До речі, на початку березня Елтон Джон з чоловіком та синами зробили рідкісну появу на Оскарі.

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