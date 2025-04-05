52-річний Емінем уперше став дідусем. Фото

Скріншот з кліпу

52-річний американський репер Емінем (Маршал Брюс Метерс ІІІ) вперше став дідусем. 29-річна донька виконавця Хейлі Джейд 14-го березня народила сина.

Світлинами з малюком вона поділилася у своєму Instagram.

Сина Хейлі назвала Еліот Маршал МакКлінток.

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"Термін пологів - 3 тижні неземному малюку Е", - підписала фото донька репера.

Тепер Емінем щасливий дідусь

Друге ім'я сину Хейлі дала на честь батька

До речі, про те, що Емінем стане дідусем, він повідомив через свій кліп на пісню "Temporary".

Нагадаємо, Хейлі Джейд вийшла заміж у травні 2024 року за коханого Евана МакКлінтока.