52-річний Емінем уперше став дідусем. Фото
52-річний американський репер Емінем (Маршал Брюс Метерс ІІІ) вперше став дідусем. 29-річна донька виконавця Хейлі Джейд 14-го березня народила сина.
Світлинами з малюком вона поділилася у своєму Instagram.
Сина Хейлі назвала Еліот Маршал МакКлінток.
"Термін пологів - 3 тижні неземному малюку Е", - підписала фото донька репера.
До речі, про те, що Емінем стане дідусем, він повідомив через свій кліп на пісню "Temporary".
Нагадаємо, Хейлі Джейд вийшла заміж у травні 2024 року за коханого Евана МакКлінтока.
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