"Близько до зустрічі з моїм хлопчиком": донька Емінема оголила вагітний животик для ніжного фотосету
Дочка американського репера Емінема, Хейлі Джейд, яка готується ощасливити його першим онуком, попозувала для ніжних фото та опублікувала декілька в Instagram.
29-річна блогерка знялася в блакитному луці та з білими квітами.
"Так близько до зустрічі з моїм хлопчиком", - написала Хейлі.
Нагадаємо, за батька майбутнього первістка, Евана МакКлінтока вона вийшла в травні 2024-го, а у жовтні оголосила радісну новину про свою вагітність. Момент зі зворушливою реакцією на неї 52-річного Емінема увійшов до одного з його кліпів.
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