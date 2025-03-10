"Близько до зустрічі з моїм хлопчиком": донька Емінема оголила вагітний животик для ніжного фотосету

Хейлі Джейд Скотт - дочка Емінема від ексдружини Кім Фото з Instagram Скотт

Дочка американського репера Емінема, Хейлі Джейд, яка готується ощасливити його першим онуком, попозувала для ніжних фото та опублікувала декілька в Instagram.

29-річна блогерка знялася в блакитному луці та з білими квітами.

"Так близько до зустрічі з моїм хлопчиком", - написала Хейлі.

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Нагадаємо, за батька майбутнього первістка, Евана МакКлінтока вона вийшла в травні 2024-го, а у жовтні оголосила радісну новину про свою вагітність. Момент зі зворушливою реакцією на неї 52-річного Емінема увійшов до одного з його кліпів.