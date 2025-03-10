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"Близько до зустрічі з моїм хлопчиком": донька Емінема оголила вагітний животик для ніжного фотосету

Марія Ткаченко - 10 березня, 09:45
Донька Емінема

Хейлі Джейд Скотт - дочка Емінема від ексдружини Кім

Фото з Instagram Скотт

Дочка американського репера Емінема, Хейлі Джейд, яка готується ощасливити його першим онуком, попозувала для ніжних фото та опублікувала декілька в Instagram.

29-річна блогерка знялася в блакитному луці та з білими квітами.

"Так близько до зустрічі з моїм хлопчиком", - написала Хейлі.


Вагітна донька Емінема

Донька Емінема вже скоро стане мамою

Хейлі Джейд Скотт

На згадку про чарівний період очікування первістка Хейлі Джейд влаштувала фотосесію

Єдина донька Емінема Хейлі

Цікаво, як назвуть зіркового онука

Нагадаємо, за батька майбутнього первістка, Евана МакКлінтока вона вийшла в травні 2024-го, а у жовтні оголосила радісну новину про свою вагітність. Момент зі зворушливою реакцією на неї 52-річного Емінема увійшов до одного з його кліпів. 

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