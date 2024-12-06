"Трансмаскулінна небінарна особа": зірка "Оппенгеймера" Емма Дюмон здійснили камінгаут та оголосили своє нове ім'я

Марія Ткаченко 6 грудня, 14:30
Емма Дюмон

Емма Дюмон у березні 2024-го року

Фото з Instagram Дюмон

Американська акторка, модель і танцівниця Емма Дюмон, відома за такими фільмами як "Оппенгеймер" та "Лакрична піца" віднині бажає, щоби відносно неї застосовувався займенник "вони" (them/they), оскільки є небінарною особою.

Відповідні зміни Дюмон зафіксували в профілі свого Instagram, вказавши і своє нове ім'я - Нік.

Нік Дюмон

Нік Дюмон


Роз'яснення щодо камінгауту свого 30-річного клієнта речник дав TMZ.

"Вони ідентифікують себе як трансмаскулінна небінарна особа. Їхнє робоче імя лишиться Емма Дюмон, але для друзів та родини вони будуть Нік", - повідомив представник зірки.

Емма Дюмон небінарна

Творчим іменем зірки так і лишиться Емма Дюмон

Емма Дюмон і її камінгаут

Разючі зміни образу видно в Instagram Ніка

Емма Дюмон з фільму Оппенгеймер

Зірка "Оппенгеймера" на парадному зіднику в 2020-му

Фото Getty Images

Нагадаємо, декілька років тому зірка "Академії Амбрелла" Еллен Пейдж здійснила трансперехід, ставши Елліотом Пейджем. Актору зробили операцію з реконструкції грудей.

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