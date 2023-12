Бріджит Макрон – трансгендер? Перша леді Франції судитиметься з авторами теорії про її "чоловіче" минуле – ЗМІ

Перша леді Франції Бріджит Макрон начебто збирається подати судовий позов проти авторів абсурдних чуток про те, що вона народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє.

Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на Le Figaro.

Чутки про те, що 68-річна дружина президента Франції Еммануеля Макрона насправді трансегендер, поширилися у соцмережах Франції під хештегом #JeanMichelTrogneux.

Спірна теорія була опублікована в журналі Faits et Documents ще у вересні. Там йшлося про трирічне розслідування, підтримане "багатьма експертами", повідомляє CNews.

12-сторінковий щомісячний журнал, який опублікував низку химерних теорій про державних діячів, звинуватив Макрон у тому, що вона народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє.

Ця теорія стала однією з найбільш обговорюваних тем у французькому Twitter минулого тижня. Користувачі навіть намагалися знайти анатомічні докази того, що Бріджит Макрон - чоловік.

Brigitte Macron (the "first lady"), is she a transsexual?

The question that the French are asking themselves at the moment…I am not defaming anyone.

It is an anatomical observation.What do you think? #JeanMichelTrogneux #jeanmicheltrogneux #transsexual #anatomy #transgender pic.twitter.com/YIbrljhbkV