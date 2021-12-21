Бріджит Макрон – трансгендер? Перша леді Франції судитиметься з авторами теорії про її "чоловіче" минуле – ЗМІ

Вівторок, 21 грудня 2021, 10:00

Перша леді Франції Бріджит Макрон начебто збирається подати судовий позов проти авторів абсурдних чуток про те, що вона народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє.

Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на Le Figaro.

Чутки про те, що 68-річна дружина президента Франції Еммануеля Макрона насправді трансегендер, поширилися у соцмережах Франції під хештегом #JeanMichelTrogneux.

Спірна теорія була опублікована в журналі Faits et Documents ще у вересні. Там йшлося про трирічне розслідування, підтримане "багатьма експертами", повідомляє CNews.

12-сторінковий щомісячний журнал, який опублікував низку химерних теорій про державних діячів, звинуватив Макрон у тому, що вона народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє.

 
Два роки тому Макрон приписували пластику обличчя, а тепер намагаються зробити з неї трансгендера 
фото getty images 

Ця теорія стала однією з найбільш обговорюваних тем у французькому Twitter минулого тижня. Користувачі навіть намагалися знайти анатомічні докази того, що Бріджит Макрон - чоловік.

Також у соцмережах пишуть, що неможливо знайти фото Макрон у молодості, а це теж нібито доводить, що в молодості вона була чоловіком. 

Цікаво, що дивні чутки про першу леді Франції з’явилися лише за кілька місяців до наступних президентських виборів, які відбудуться у квітні 2022 року.

Опитування громадської думки досі постійно показували, що Макрон, який ще офіційно не оголосив про свою кандидатуру, виграє другий мандат.

До речі, у 2017 році подібні абсурдні заяви про "чоловіче" минуле виникали також і про колишню першу леді США Мішель Обама.

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