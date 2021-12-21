Бріджит Макрон – трансгендер? Перша леді Франції судитиметься з авторами теорії про її "чоловіче" минуле – ЗМІ
Перша леді Франції Бріджит Макрон начебто збирається подати судовий позов проти авторів абсурдних чуток про те, що вона народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє.
Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на Le Figaro.
Чутки про те, що 68-річна дружина президента Франції Еммануеля Макрона насправді трансегендер, поширилися у соцмережах Франції під хештегом #JeanMichelTrogneux.
Where is Jean michel trogneux ?#JeanMichelTrogneux #Jeanmichelestbrigitte pic.twitter.com/5uEwJqiwvO— Pre Nom (@PreNom28271490) December 16, 2021
Спірна теорія була опублікована в журналі Faits et Documents ще у вересні. Там йшлося про трирічне розслідування, підтримане "багатьма експертами", повідомляє CNews.
12-сторінковий щомісячний журнал, який опублікував низку химерних теорій про державних діячів, звинуватив Макрон у тому, що вона народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє.
Ця теорія стала однією з найбільш обговорюваних тем у французькому Twitter минулого тижня. Користувачі навіть намагалися знайти анатомічні докази того, що Бріджит Макрон - чоловік.
Brigitte Macron (the "first lady"), is she a transsexual?— Facial.Cupping (@FacialCupping) December 15, 2021
The question that the French are asking themselves at the moment…I am not defaming anyone.
It is an anatomical observation.What do you think? #JeanMichelTrogneux #jeanmicheltrogneux #transsexual #anatomy #transgender pic.twitter.com/YIbrljhbkV
Також у соцмережах пишуть, що неможливо знайти фото Макрон у молодості, а це теж нібито доводить, що в молодості вона була чоловіком.
Trouble is the bride on the pic is one of Brigitte's sisters. Nobody found a picture of Brigitte in her youth.— Pat_RIOT 🇫🇷🇮🇹🇬🇷 (@PatRIOT07136332) December 17, 2021
Where is #JeanMichelTrogneux ? @RTLFrance https://t.co/wbSNJHa88M pic.twitter.com/lGY2v8cbc8
Цікаво, що дивні чутки про першу леді Франції з’явилися лише за кілька місяців до наступних президентських виборів, які відбудуться у квітні 2022 року.
Опитування громадської думки досі постійно показували, що Макрон, який ще офіційно не оголосив про свою кандидатуру, виграє другий мандат.
До речі, у 2017 році подібні абсурдні заяви про "чоловіче" минуле виникали також і про колишню першу леді США Мішель Обама.
Affaire #Trogneux:— Le Kouffar bis ن 🇫🇷🇮🇱🇺🇸🇬🇷🇮🇹 (@KouffarLe) December 15, 2021
Choquée, Michelle Obama apporte son soutien à #JeanMichelTrogneux. 🙃 pic.twitter.com/DcF595GMGe
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