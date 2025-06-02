Фіма Константиновський одружився вдруге. Фото
Телеведучий Єфим Константиновський побрався зі своєю дівчиною Лізою Нечипоренко.
Молодята оголосили про радісну подію в Insta-сторіс, запостивши фото з РАЦСу та закликавши бажаючих привітати їх зробити донати на допомогу українським захисникам.
"Одружилися. Щасливі", - зазначив 33-річний Фіма.
Нагадаємо, для телезірки це другий шлюб. Із першою дружиною Владою, зі слів Константиновського, вони розійшлися ще в 2021-му році, але офіційно оформили своє розлучення вже коли в Фіми були стосунки з Лізою. У січні 2025-го пара заручилася і весілля відкладати в довгий ящик не стала.
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