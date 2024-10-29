"Найкрасивіша дівчина у всесвіті": Константиновський романтичним зізнанням привітав кохану з 27-річчям. Фото

Марія Ткаченко 29 жовтня, 15:30
Фіма Константиновський

Телеведучий Фіма Константиновський привітав із днем народження свою дівчину Лізу Нечипоренко. Він адресував "своєму щастю" романтичний допис і запостив фотодобірку з іменинницею.

"Найкрасивіша дівчина у всесвіті. Все життя хочу з тобою вирішувати що краще: кохати максимально чи кохати безкінечно. Чесна, щира, справжня, турботлива. Дякую тобі за те, що ти в мене є. З Днем народження, моє щастя", - написав Фіма.

Фіма Константиновський і його дівчина

27-річна кохана Константиновського працює грумеркою і дуже любить тварин

Телеведучий Константиновський

Фотоархів у парочки яскравий

Фіма Константиновський і його кохана Ліза

У сторіс чоловік показав, як з самого раночку вітав Лізу букетом та оберемком повітряних куль.

Костантиновський вітає подругу з днем народження

Фіма допоміг Лізі яскраво розпочати її святковий день

Нагадаємо, 32-річний розлучений Констаниновський і його чинна кохана познайомилися на Tinder. Дівчина не знала, що він - відома людина, оскільки не дивилася українське ТБ.

Читайте також:

"Залишилися в чудових стосунках": телеведучий Константиновський повідомив про розлучення з дружиною та розказав, як його змінила нова любов

"Метод точно не корисний і не здоровий": Константиновський зізнався, як за чотири місяці схуд на 31 кіло



Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів