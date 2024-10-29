"Найкрасивіша дівчина у всесвіті": Константиновський романтичним зізнанням привітав кохану з 27-річчям. Фото
Телеведучий Фіма Константиновський привітав із днем народження свою дівчину Лізу Нечипоренко. Він адресував "своєму щастю" романтичний допис і запостив фотодобірку з іменинницею.
"Найкрасивіша дівчина у всесвіті. Все життя хочу з тобою вирішувати що краще: кохати максимально чи кохати безкінечно. Чесна, щира, справжня, турботлива. Дякую тобі за те, що ти в мене є. З Днем народження, моє щастя", - написав Фіма.
У сторіс чоловік показав, як з самого раночку вітав Лізу букетом та оберемком повітряних куль.
Нагадаємо, 32-річний розлучений Констаниновський і його чинна кохана познайомилися на Tinder. Дівчина не знала, що він - відома людина, оскільки не дивилася українське ТБ.
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