"Найкрасивіша дівчина у всесвіті": Константиновський романтичним зізнанням привітав кохану з 27-річчям. Фото

Телеведучий Фіма Константиновський привітав із днем народження свою дівчину Лізу Нечипоренко. Він адресував "своєму щастю" романтичний допис і запостив фотодобірку з іменинницею.

"Найкрасивіша дівчина у всесвіті. Все життя хочу з тобою вирішувати що краще: кохати максимально чи кохати безкінечно. Чесна, щира, справжня, турботлива. Дякую тобі за те, що ти в мене є. З Днем народження, моє щастя", - написав Фіма.

27-річна кохана Константиновського працює грумеркою і дуже любить тварин

Фотоархів у парочки яскравий

У сторіс чоловік показав, як з самого раночку вітав Лізу букетом та оберемком повітряних куль.

Фіма допоміг Лізі яскраво розпочати її святковий день

Нагадаємо, 32-річний розлучений Констаниновський і його чинна кохана познайомилися на Tinder. Дівчина не знала, що він - відома людина, оскільки не дивилася українське ТБ.







