Константиновський і його дівчина оголосили про заручини. Фото

Марія Ткаченко 27 січня, 09:26
Фіма Константиновський
Фото з Instagram Константиновського

Телеведучий та гуморист Єфим Константиновський, котрий менше року тому офіційно розлучився, готується вдруге вирушити до вівтаря. 33-річна зірка зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Єлизаветі Нечипоренко.

Судячи з того, що обручка вже красується на її пальці, вона відповіла "так".

Фото спершу опублікувала у своїх Insta-сторіс сама 27-річна Ліза, а згодом перепостив Фіма.


Фіма Константиновський і його дівчина

Наречена Фіми похвалилася новенькою обручкою

Фото з Instagram Нечипоренко

Як відомо, обраниця Константиновського працює грумеркою. Телеведучий розповідав, як вони познайомилися.

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