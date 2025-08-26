Судаков пригорнув вагітну дружину у рожевій сукенці для романтичних фото

Футболіст і півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков та його вагітна другою дитиною дружина Ліза Судакова знялися для романтичної фотосесії.

На нових фото 22-річна обраниця спортсмена постала у милій рожевій сукенці з драпіруванням і квіткою, а її коханий зупинився на світлих штанях, сорочці та футболці.

Подружжя мало ефектний вигляд разом

Який елегантний животик у Лізи

Фотограф зловив ніжний момент, коли Георгій обійняв кохану

До речі, до своєї вагітності Судакова частенько позувала у купальниках

Куди ж без невеличкого танцю у такій романтичній атмосфері

Парочка виглядала невимушено і розслаблено

22-річний футболіст помилувався коханою, поки вона гладила свій вагітний животик

Нагадаємо, подружжя також виховує дочку Мілану, яка народилась у квітні 2022-го. Дівчинка обожнює підтримувати татка на його матчах. В лютому Георгій і його обраниця відзначили третю річницю весілля.

До речі, у блозі Лізи також можна знайти спокусливі фото у купальнику на тлі водоспаду та ефектні зйомки з подорожей.