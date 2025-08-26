Судаков пригорнув вагітну дружину у рожевій сукенці для романтичних фото
Футболіст і півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков та його вагітна другою дитиною дружина Ліза Судакова знялися для романтичної фотосесії.
На нових фото 22-річна обраниця спортсмена постала у милій рожевій сукенці з драпіруванням і квіткою, а її коханий зупинився на світлих штанях, сорочці та футболці.
Нагадаємо, подружжя також виховує дочку Мілану, яка народилась у квітні 2022-го. Дівчинка обожнює підтримувати татка на його матчах. В лютому Георгій і його обраниця відзначили третю річницю весілля.
До речі, у блозі Лізи також можна знайти спокусливі фото у купальнику на тлі водоспаду та ефектні зйомки з подорожей.
Приєднуйтесь до дискусії