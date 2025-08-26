Судаков пригорнув вагітну дружину у рожевій сукенці для романтичних фото

Карина Тімкова - 26 серпня, 16:30

Футболіст і півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков та його вагітна другою дитиною дружина Ліза Судакова знялися для романтичної фотосесії.

На нових фото 22-річна обраниця спортсмена постала у милій рожевій сукенці з драпіруванням і квіткою, а її коханий зупинився на світлих штанях, сорочці та футболці.

Георгій Судаков попозував з вагітною дружиною для милих фото

Подружжя мало ефектний вигляд разом

Георгій Судаков пригорнув вагітну дружину у міні для милого фото

Який елегантний животик у Лізи


Георгій Судаков обійняв вагітну дружину у рожевому міні

Фотограф зловив ніжний момент, коли Георгій обійняв кохану

Георгій Судаков наробив романтичних фото з вагітною дружиною

До речі, до своєї вагітності Судакова частенько позувала у купальниках

Георгій Судаков потанцював з вагітною дружиною для милого фото

Куди ж без невеличкого танцю у такій романтичній атмосфері

Георгій Судаков на ліжку попозував з вагітною дружиною в міні

Парочка виглядала невимушено і розслаблено

Георгій Судаков показав вагітну дружину у коротенькій сукні

22-річний футболіст помилувався коханою, поки вона гладила свій вагітний животик

Нагадаємо, подружжя також виховує дочку Мілану, яка народилась у квітні 2022-го. Дівчинка обожнює підтримувати татка на його матчах. В лютому Георгій і його обраниця відзначили третю річницю весілля.

До речі, у блозі Лізи також можна знайти спокусливі фото у купальнику на тлі водоспаду та ефектні зйомки з подорожей.

Читайте також:

Зінченко з дружиною помилувалися донечками у квіткових луках. Фото

Маліновський із дружиною похрестили 2-місячного сина в Генуї та вперше показали його обличчя. Фото

Довбик пригорнув дружину для романтичного фото з нагоди 5-річчя шлюбу

футболісти вагітність
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів