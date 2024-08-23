Із Кремлем та з портретом Марченко: лакшері-годинники Медведчука виставлено на аукціон. Фото
Колекцію годинників, яка належала колишньому політику, зраднику Віктору Медведчуку, виставлено Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на онлайн-аукціони у системі Prozorro.Продажі.
Із поміж 20 лотів, загальна ціна яких становить 10,6 мільйона гривень, особливо вирізняються два: з зображенням Кремля та з портретом дружини колишнього власника, одіозної екстелеведучої Оксани Марченко.
Стартова ціна на останній, від швейцарського бренду Parmigiani Fleurier - 302629 гривень.
"Москва Кремль" значно дешевший за "Оксану", за нього поки правлять 17474 гривні.
Нагадаємо, після того, як російському правителю Володимирові Путіну в 2022-му році вдалося визволити свого кума шляхом обміну на полонених українських захисників, той осів у Москві.
Принаймні, саме в одному з тамтешніх вишів навчається їхня з Оксаною дочка Даша і фото з одного з тамтешніх модних бутіків постила в соцмережі невістка Катерина.