Із Кремлем та з портретом Марченко: лакшері-годинники Медведчука виставлено на аукціон. Фото

Марія Ткаченко 23 серпня, 18:00
Віктор Медведчук

Віктору Медведчуку доведеться остаточно попрощатися з його колекцією годинників

Фото Getty Images

Колекцію годинників, яка належала колишньому політику, зраднику Віктору Медведчуку, виставлено Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на онлайн-аукціони у системі Prozorro.Продажі.

Із поміж 20 лотів, загальна ціна яких становить 10,6 мільйона гривень, особливо вирізняються два: з зображенням Кремля та з портретом дружини колишнього власника, одіозної екстелеведучої Оксани Марченко.

Стартова ціна на останній, від швейцарського бренду Parmigiani Fleurier - 302629 гривень.


Годинник Медведчука з портретом Марченко

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Фото з сайту Prozorro.Продажі

"Москва Кремль" значно дешевший за "Оксану", за нього поки правлять 17474 гривні.

Годинник Віктора Медведчука

У колекції Медведчука, звісно, знайшовся годинник "Москва Кремль"

Фото з сайту Prozorro.Продажі
Годинник Медведчука з зображенням Кремля

Кум подарував?

Фото з сайту Prozorro.Продажі

Нагадаємо, після того, як російському правителю Володимирові Путіну в 2022-му році вдалося визволити свого кума шляхом обміну на полонених українських захисників, той осів у Москві.

Принаймні, саме в одному з тамтешніх вишів навчається їхня з Оксаною дочка Даша і фото з одного з тамтешніх модних бутіків постила в соцмережі невістка Катерина.

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