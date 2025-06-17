Обійми після депортації, протести та романтика в морі: що відомо про бойфренда екоактивістки Грети Тунберг

Грета Тунберг продовжує з'являтися на публіці зі своїми ймовірним бойфрендом Фото instagram

Шведська екоактивістка та представниця міжнародного руху солідарності з Газою Грета Тунберг, схоже, знайшла свого коханого. Останнім часом її постійно супроводжує 22-річний фотограф Кріс Кеббон, який також підтримує її під час протестів і мандрів.

Днями 22-річна Грета прибула до Стокгольма з Парижа після того, як її затримали ізраїльські військові під час спроби дістатися до Сектора Гази в рамках ініціативи "Флотилія Свободи". В аеропорту її помітили за зворушливими обіймами з Крісом, який неначе "взяв на себе роль охоронця, стримуючи занадто емоційних прихильників та журналістів", пише Daily Mail.

Зустріч пари після депортації активістки Фото Getty Images

Кеббон вже понад півтора року з'являється поруч із Тунберг на різноманітних акціях. Він був разом із нею й у Сицилії, де вони купалися в морі поблизу Катанії, незадовго до того, як Грета вирушила в подорож до Середземного моря. Саме його знімок, де дівчина тримає палестинський прапор, став символом її останньої акції.

Тунберг на відпочинку зі своїм обранцем Фото Getty Images

Greta Thunberg has found love! with the greasy long haired Chris Kebbon, from Stockholm but his parents are middle eastern.



No wonder she is now supporting terrorists 🤣🤣 pic.twitter.com/SBJJqRAOUM — Grifty (@TheGriftReport) June 15, 2025

Кріс, як і Грета, живе в одному з районів Стокгольма. У соцмережах він розповідає, що разом із родиною мешкав у Сирії, Лівані та Марокко.

Нагадаємо, Грету і ще 11 учасників "Флотилії Свободи" затримали ізраїльські військові в нейтральних водах. Попри її гучні заяви про "викрадення", її депортували до Франції літаком, що викликало критику через її відому позицію проти авіаперельотів, бо це шкодить довкіллю.

Грета активно висуває підтримку палестинському опору Фото instagram

До речі, нещодавно ТаблоID розповів про активістську діяльність Шерон Стоун.