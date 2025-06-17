Обійми після депортації, протести та романтика в морі: що відомо про бойфренда екоактивістки Грети Тунберг
Шведська екоактивістка та представниця міжнародного руху солідарності з Газою Грета Тунберг, схоже, знайшла свого коханого. Останнім часом її постійно супроводжує 22-річний фотограф Кріс Кеббон, який також підтримує її під час протестів і мандрів.
Днями 22-річна Грета прибула до Стокгольма з Парижа після того, як її затримали ізраїльські військові під час спроби дістатися до Сектора Гази в рамках ініціативи "Флотилія Свободи". В аеропорту її помітили за зворушливими обіймами з Крісом, який неначе "взяв на себе роль охоронця, стримуючи занадто емоційних прихильників та журналістів", пише Daily Mail.
Кеббон вже понад півтора року з'являється поруч із Тунберг на різноманітних акціях. Він був разом із нею й у Сицилії, де вони купалися в морі поблизу Катанії, незадовго до того, як Грета вирушила в подорож до Середземного моря. Саме його знімок, де дівчина тримає палестинський прапор, став символом її останньої акції.
Кріс, як і Грета, живе в одному з районів Стокгольма. У соцмережах він розповідає, що разом із родиною мешкав у Сирії, Лівані та Марокко.
Нагадаємо, Грету і ще 11 учасників "Флотилії Свободи" затримали ізраїльські військові в нейтральних водах. Попри її гучні заяви про "викрадення", її депортували до Франції літаком, що викликало критику через її відому позицію проти авіаперельотів, бо це шкодить довкіллю.
До речі, нещодавно ТаблоID розповів про активістську діяльність Шерон Стоун.