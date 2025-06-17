Обійми після депортації, протести та романтика в морі: що відомо про бойфренда екоактивістки Грети Тунберг

Карина Тімкова - 17 червня, 17:30
Грета Тунберг показалася на пляжі з бойфрендом

Грета Тунберг продовжує з'являтися на публіці зі своїми ймовірним бойфрендом

Фото instagram

Шведська екоактивістка та представниця міжнародного руху солідарності з Газою Грета Тунберг, схоже, знайшла свого коханого. Останнім часом її постійно супроводжує 22-річний фотограф Кріс Кеббон, який також підтримує її під час протестів і мандрів.

Днями 22-річна Грета прибула до Стокгольма з Парижа після того, як її затримали ізраїльські військові під час спроби дістатися до Сектора Гази в рамках ініціативи "Флотилія Свободи". В аеропорту її помітили за зворушливими обіймами з Крісом, який неначе "взяв на себе роль охоронця, стримуючи занадто емоційних прихильників та журналістів", пише Daily Mail.

Грета Тунберг обійняла бойфренда після депортації з Гази

Зустріч пари після депортації активістки

Фото Getty Images

Кеббон вже понад півтора року з'являється поруч із Тунберг на різноманітних акціях. Він був разом із нею й у Сицилії, де вони купалися в морі поблизу Катанії, незадовго до того, як Грета вирушила в подорож до Середземного моря. Саме його знімок, де дівчина тримає палестинський прапор, став символом її останньої акції.

Грета Тунберг у пляжному луці покупалася в морі з хлопцем

Тунберг на відпочинку зі своїм обранцем

Фото Getty Images

Кріс, як і Грета, живе в одному з районів Стокгольма. У соцмережах він розповідає, що разом із родиною мешкав у Сирії, Лівані та Марокко.

Нагадаємо, Грету і ще 11 учасників "Флотилії Свободи" затримали ізраїльські військові в нейтральних водах. Попри її гучні заяви про "викрадення", її депортували до Франції літаком, що викликало критику через її відому позицію проти авіаперельотів, бо це шкодить довкіллю.

Грета Тунберг показалася з палестинським прапором
Грета активно висуває підтримку палестинському опору
Фото instagram

До речі, нещодавно ТаблоID розповів про активістську діяльність Шерон Стоун.

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