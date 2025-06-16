"Місто знову продали": венеціанці виступили проти майбутнього весілля Безоса
Заплановане італійське весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його обраниці Лорен Санчес було різко розкритиковане.
Мешканці Венеції, де має відбутися захід, обклеїли стіни міста листівками та банерами з метою протесту.
Про це повідомляє the Guardian.
Весілля Безоса і Санчес, яке має відбутися 24 червня, стане найбільшим весіллям у Венеції після одруження Джорджа Клуні з Амаль Аламуддін у 2014 році.
Щойно в березні мер Венеції Луїджі Бруньяро підтвердив, що пара одружиться в місті, активісти одразу ж розпочали кампанію під назвою "Жодного простору для Безоса".
Жителька Венеції, вчителька Марта Сотторіва невтомно виступає проти забруднення міста — від гігантських круїзних лайнерів до високих оренд — і зараз готує банери, роздає листівки та кричить у мегафон на площах, приєднавшись до десятків активістів, які протестують проти "ще однієї гігантської події".
"У повітрі відчувається сильне роздратування, адже міська рада знову підкорилась логіці прибутку — наше місто знову продали тому, хто запропонував найбільше", - зазначила вона.
Марта додала: "Це весілля дійсно є символом усього, що не так із сучасною Венецією".
Здійснити акції планують безпосередньо під час весілля: блокування вулиць, каналів, ліній водного таксі, протестні ланцюжки вздовж маршрутів.
"Щоденні маршрути венеційців, заброньовані водотаксі, блокування готелів — усе це шкодить мешканцям і нагнітає проблему надмірного туризму", - висловили стурбованість мешканці.
Подробиць про майбутній захід майже не розголошують, і навіть точні дати події мерія приховує. Попри брак інформації, італійська преса вже кілька місяців повідомляє, що на церемонії буде близько 200 гостей, серед яких — Леонардо Ді Капріо, Іванка Трамп і Кім Кардашян. Хоча мер міста радо прийняв майбутнє весілля, місцеві мешканці переконані: для звичайних венеційців від нього не буде жодної користі.
Нагадаємо, свій роман з Санчес Безос закрутив ще тоді, коли перебував у шлюбі з першою дружиною. До речі, їхнє розлучення тоді назвали найдорожчим в історії.
Заручилися Лорен та Джефф у травні 2023 року, однак вже розіслали запрошення на весілля, яке має відбутись влітку. До речі, не так давно молодята ніби-то вже розіслали запрошення на весілля.