Трінчер образила мешканців міста, де ховалася від війни, та нарвалася на реакцію мера

Співачка Анна Трінчер осоромилася заявою про місто Бережани, що у Тернопільській області. На одному із подкастів "Перепрошую" зірка сказала, що місто відчувається як "село міського типу".

"Воно відчувається як село міського типу. Бо там одна вулиця, одна", - сказала Анна.

Така заява не залишилася без відповіді. Не неї відреагували активісти та навіть сам мер Бережан Ростислав Бортник, нагадавши, що співачка переховувалася у місті на початку повномасштабної війни.

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"Бережани з розгорнутими руками прийняли Анну Трінчер, коли вона втікала від війни, від військової агресії. Ну якось неправильно говорити такі речі про місто, де вона проживала якийсь час. Цей допис мені в Instagram скинув мій колега, мене частково це обурило, не тільки як очільника громади, але й як бережанця", - зауважив міський голова в коментарі журналістам "Суспільного".

Роман додав, що публічні люди мають думати про те, що говорять, адже це створює негативну рекламу для таких міст.

"Ця інформація недостовірна і звісно така публічна особа має дуже обережно говорити про такі речі, бо вони можуть бути дуже негативною рекламою для таких міст. Ми не просимо робити нам особливої реклами, але просимо не робити негативної. Бо ми боремося за цей статус: люди виїжджають, а ми намагаємося залишатися містом", - додав він.

Трінчер образила мешканців Бережан своїм висловлюванням про СМТ

Анна також пояснила ситуацію журналістам та перепросила за сказане.

"У тому випуску, який вийшов 31 жовтня, ми говорили про таро і в процесі розмови згадали, де хто знаходився на початку повномасштабного вторгнення. Я розповіла, що мене прихистили в Бережанах, і це було неймовірно важливо для мене в той момент. Під час розмови я сказала, що в Бережанах "одна вулиця" і місто виглядає як СМТ з малою кількістю населення. Хочу сказати, що це було некоректно з мого боку і я щиро прошу вибачення за непорозуміння", - перепросила Трінчер.

Співачка додала, що не мала на меті образити мешканців міста, а лише пригадала, що сама недоречно виглядала, коли приїхала туди на початку війни з великими нігтями та в обтислому комбінезоні.

"Моєю метою не було принизити місто, а лише звернути увагу на те, що воно не таке велике порівняно з Києвом. Мені прикро, що мої слова були не так інтерпретовані, як я мала на увазі. Цей момент ми вже вирізали з випуску, але я хочу ще раз підкреслити, що Бережани - це чудове унікальне місто", - зазначила вона.

Анна також пообіцяла невдовзі приїхати у Бережани з концертом, бо місто стало для неї "особливим під час важкого періоду".

До речі, не так давно Анна Трінчер наробила відвертих фото на тлі балійських краєвидів.

Також вона вчила своїх підписниць "жіночно і делікатно" відповідати чоловікам.