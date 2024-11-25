"Мій всесвіт": Решетнік привітав дружину з 35-річчям, а вона станцювала з тортом. Відео
Дружина телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік 25-го листопада святкує свій день народження. Кохану половину чоловік привітав із 35-річчям у Instagram.
"Happy Birthday, мій всесвіт. Бо мене кохає надзвичайна жінка. Будь щасливою - люблю безмежно", - написав Григорій.
Іменинниця теж адресувала собі привітання - і присвятила запальний танець.
"Нехай здійсниться моя мрія про мир", - попросила Христина.
Як відомо, Решетніки виховують трьох синів. Нещодавно телеведучий розповів, чи хоче він іще дітей.
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