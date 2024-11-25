"Мій всесвіт": Решетнік привітав дружину з 35-річчям, а вона станцювала з тортом. Відео

Григорій Решетнік адресував дружині привітання з днем народження Фото olya_carrera

Дружина телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік 25-го листопада святкує свій день народження. Кохану половину чоловік привітав із 35-річчям у Instagram.

"Happy Birthday, мій всесвіт. Бо мене кохає надзвичайна жінка. Будь щасливою - люблю безмежно", - написав Григорій.

Христина святкує 35-ліття

Іменинниця теж адресувала собі привітання - і присвятила запальний танець.

"Нехай здійсниться моя мрія про мир", - попросила Христина.

Як відомо, Решетніки виховують трьох синів. Нещодавно телеведучий розповів, чи хоче він іще дітей.







