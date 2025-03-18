52-річна Пелтроу у боді і панчохах вразила тілом у гламурній зйомці. Фото

Фото Ned Rogers

Американська актриса Гвінет Пелтроу прикрасила обкладинку квітневого номеру Vanity Fair.

52-річна зірка попозувала в елегантних жіночних луках і розказала, як поєднує материнство зі зйомками та чим займаються її нащадки.

Як зізналася акторка, поєднання материнства і зйомок, що вимагали далеких поїздок, ніколи її не приваблювали:

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"Я навіть не розглядала можливість робити щось, що віддалило б мене від дітей".

Гвінет є щасливою мамою двох дітей, 20-річної Еппл та 18-річного Мозеса, успішною акторкою і, як бачимо, чудовою фотомоделлю

Однак зірка не засуджує батьків, які працюють, але додає:

"Я завжди розуміла, наскільки швидкоплинним є цей період дитинства".

Саме дитинство сформувало її підхід до виховання. Хоча зірка не любить термін "непо-бейбі", факт залишається фактом: Гвінет Пелтроу пішла шляхом своєї матері, акторки Блайт Даннер, і батька, покійного телевізійного режисера та продюсера Брюса Пелтроу.

Зірка продемонструвала ідеальну форму

В 11 років Пелтроу разом із родиною переїхала з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.

"Мої батьки багато подорожували через роботу. Вони змушені були це робити, але іноді нам із братом було важко", - зізналася вона.

Пелтроу також розповіла, чим нині займаються її нащадки. Першою з дому поїхала Еппл. Восени 2022-го донька вступила до елітного університету Вандербільта.

"Це був для неї виклик. Еппл вступила до жіночого клубу Kappa Kappa Gamma та обрала міждисциплінарну спеціальність "право, історія та суспільство"", - розповіла акторка.

А восени 2023 року її брат Мозес почав навчання в Брауні.

"Він чув, як складно буває з жорсткими вимогами". Як і його батько Кріс Мартін, Мозес чудово розбирається в математиці й музиці", - зазначила Пелтроу.

Струнка і ефектна Пелтроу на тлі красивих інтер'єрів

Зіркова мама також відповіла, чи можуть діти таких знаменитих батьків почуватися "звичайними" у коледжі.

"Університет зрівнює всіх", - впевнена Пелтроу.

Однак зірка пригадала незручний момент, коли привезла Еппл на навчання.

"Я стояла в ліфті й зрозуміла: "О, це реально відчувається. Я відчуваю погляди", - пригадала вона.

Деякі ситуації були неприємними, але Гвінет впевнена:

"Вони виросли в цьому світі й розуміють, що з цим робити. Ви б здивувалися, наскільки вони прості й виховані", - запевнила зіркова мама.

Ймовірно, Гвінет важко бути непоміченою мамою

Нагадаємо, з батьком дітей, музикантом Крісом Мартіном Пелтроу розлучилася у 2014-му (після 10 років шлюбу). Однак Гвінет перебуває в адекватних стосунках з Крісом, ба більше, вітає його з днем народження.