Пелтроу привітала колишнього з 48-річчям і показала його рідкісні фото з їхніми дітьми

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу публічно привітала з днем народження свого ексчоловіка, соліста "Coldplay" Кріса Мартіна. З нагоди його 48-річчя зірка поділилася ніжним дописом.

На своїй сторінці в Instagram 52-річна знаменитість опублікувала знімки Мартіна разом із їхніми дітьми — 20-річною Еппл і 18-річним Мозесом.

"Вітаю з Днем народження чоловіка, який подарував мені цих прекрасних людей. Ми любимо тебе, Крісе", — написала акторка.

До речі, старша дитина експодружжя, як і її мама, полюбляє відвідувати модні заходи фото з instagram

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Нагадаємо, Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін почали зустрічатися у 2002 році, а вже в грудні 2003-го одружилися. У їхньому шлюбі народилося двоє дітей. Однак у 2014 році пара оголосила про розставання. Попри розрив, їм вдалося зберегти дружні взаємини й спільно виховувати дітей.

Зараз Кріс Мартін перебуває у стосунках з акторкою Дакотою Джонсон, а Гвінет Пелтроу у 2018 році вийшла заміж за продюсера Бреда Фолчака.