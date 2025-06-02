"Моє серце зайняте": Гвоздьова відповіла, чи забрала заяву про розлучення та чи зняла обручку

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком, відповіла, що стало причиною цього.

В коментарі програмі "Ранок у великому місті" вона відповіла, чи не змінила свою думку.

"Я вам можу сказати тільки одне: обручка досі на руці, моє серце зайняте, а все інше ми залишимо поза кадром", - відповіла блогерка.

Реклама:

Танцівниця пояснила, чому прийняла таке рішення.

"Я подавала на розлучення і не раз. Причин багато, - стрес, втома, перевтома, воно дається взнаки для всіх. Заяву назад не забрала", - зазначила хореографка.

Ілона Гвоздьова показала, що досі носить обручку

Хореографка також припустила, хто міг розповсюди інформацію про розлучення.

"Думаю, що люди, які побачили мою заяву, напевно мої "прихильники". Вони допомогли висвітлити це в ЗМІ", - припустила вона.

Нагадаємо, у січні 2023-го Гвоздьова зізналася, що переживає неабиякі випробування через проблеми зі здоров'ям коханого. Через стрес, причинений наслідками повномасштабного вторгнення, чоловік захворів на алопецію.

Як відомо, у Гвоздьової та Хомячука є двоє дітей: 9-річна Рія та 4-річний Домінік. Восени 2022-го року подружжя повінчалося. Пара перебуває(ла) у шлюбі 10 років.