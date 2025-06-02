"Моє серце зайняте": Гвоздьова відповіла, чи забрала заяву про розлучення та чи зняла обручку
Хореографка Ілона Гвоздьова, яка подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком, відповіла, що стало причиною цього.
В коментарі програмі "Ранок у великому місті" вона відповіла, чи не змінила свою думку.
"Я вам можу сказати тільки одне: обручка досі на руці, моє серце зайняте, а все інше ми залишимо поза кадром", - відповіла блогерка.
Танцівниця пояснила, чому прийняла таке рішення.
"Я подавала на розлучення і не раз. Причин багато, - стрес, втома, перевтома, воно дається взнаки для всіх. Заяву назад не забрала", - зазначила хореографка.
Хореографка також припустила, хто міг розповсюди інформацію про розлучення.
"Думаю, що люди, які побачили мою заяву, напевно мої "прихильники". Вони допомогли висвітлити це в ЗМІ", - припустила вона.
Нагадаємо, у січні 2023-го Гвоздьова зізналася, що переживає неабиякі випробування через проблеми зі здоров'ям коханого. Через стрес, причинений наслідками повномасштабного вторгнення, чоловік захворів на алопецію.
Як відомо, у Гвоздьової та Хомячука є двоє дітей: 9-річна Рія та 4-річний Домінік. Восени 2022-го року подружжя повінчалося. Пара перебуває(ла) у шлюбі 10 років.