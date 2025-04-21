Гвоздьова з донькою, сином та батьками влаштували босу фотосесію просто неба
Хореографка Ілона Гвоздьова на Великдень наробила фото на згадку з найріднішими людьми: своїми батьками, донькою Рією і сином Домініком.
Весела компанія вирішила не обмежуватися вишиванковим фемілі-луком, а додала фотосесії ще одну спільну фішку: всі, крім дідуся, були босоніж.
Слід відзначити, що на фото нема чоловіка Ілони, Івана Хомячука. Як відомо, пара одружена вже 10 років. Гвоздьова не приховує, що час від часу вони піднімають тему розлучення.
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