Гвоздьова з донькою, сином та батьками влаштували босу фотосесію просто неба

Марія Ткаченко - 21 квітня, 14:30
Ілона Гвоздьова

Хореографка Ілона Гвоздьова на Великдень наробила фото на згадку з найріднішими людьми: своїми батьками, донькою Рією і сином Домініком.

Весела компанія вирішила не обмежуватися вишиванковим фемілі-луком, а додала фотосесії ще одну спільну фішку: всі, крім дідуся, були босоніж.

Діти Ілони Гвоздьової

Рії 9 років, а Домініку, якого вдома називають Домік - 4

Родина Ілони Гвоздьової

Дідусь від сімейного роззування утримався

Ілона Гвоздьова в Інстаграм

Ілона в обіймах найріднішої людини

Слід відзначити, що на фото нема чоловіка Ілони, Івана Хомячука. Як відомо, пара одружена вже 10 років. Гвоздьова не приховує, що час від часу вони піднімають тему розлучення

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