Після новини про розлучення: Гвоздьова у День вишиванки раптом показалася з чоловіком. Фото

Карина Тімкова - 15 травня, 17:00

У День вишиванки хореографка Ілона Гвоздьова привітала своїх підписників та опублікувала яскраві сімейні фото, які неабияк здивували її фанів.

В кадрі знаменитість показалась у жовтій вишитій сукні. На руках вона тримала 4-річного сина Домініка, а поруч стояла її 9-річна донька Рія. Діти також були вдягнуті у традиційний одяг.

На другому селфі до родини приєднався чоловік 36-річної Ілони, Іван Хомячук. Про їхнє розлучення стало відомо раніше цього місяця.

Ілона Гвоздьова показалася з сином і дочкою у вишиванках

Танцюристка з сином і дочкою попозувала у вишиванках у святковий день

Фото instagram

Ілона Гвоздьова попозувала з чоловіком після розлучення
Саме цей знімок зроблений ще минулого року, коли пара була разом

Нещодавно хореографка позувала з дітьми і батьками на свіжому повітрі. Як відомо, Ілона полюбляє сімейні подорожі та відпочинок в джакузі з мамою.

Також Гвоздьова показувала свої ефективні тренування і як робить тейпування. Ще вона ділилася секретами підтримки свого тіла в тонусі.

До речі, ТаблоID показував, як інші українські знаменитості святкували День вишиванки.

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