Після новини про розлучення: Гвоздьова у День вишиванки раптом показалася з чоловіком. Фото
У День вишиванки хореографка Ілона Гвоздьова привітала своїх підписників та опублікувала яскраві сімейні фото, які неабияк здивували її фанів.
В кадрі знаменитість показалась у жовтій вишитій сукні. На руках вона тримала 4-річного сина Домініка, а поруч стояла її 9-річна донька Рія. Діти також були вдягнуті у традиційний одяг.
На другому селфі до родини приєднався чоловік 36-річної Ілони, Іван Хомячук. Про їхнє розлучення стало відомо раніше цього місяця.
Нещодавно хореографка позувала з дітьми і батьками на свіжому повітрі. Як відомо, Ілона полюбляє сімейні подорожі та відпочинок в джакузі з мамою.
Також Гвоздьова показувала свої ефективні тренування і як робить тейпування. Ще вона ділилася секретами підтримки свого тіла в тонусі.
До речі, ТаблоID показував, як інші українські знаменитості святкували День вишиванки.