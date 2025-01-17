"Альтернатива уколам": Гвоздьова показала, як робить тейпування обличчя та результат на ранок. Фото

Марія Ткаченко 17 січня, 15:00
Ілона Гвоздьова
Фото з Instagram Гвоздьової

Хореографка Ілона Гвоздьова, котра робить тейпування обличчя, продемонструвала результат, який бачить у дзеркалі вранці.

36-річна зірка зробила селфі зблизька та поділилася ним у Insta-сторіс.

Хореографка Гвоздьова

Ілона показала свою вечірню б'юті-рутину


Танцівниця Ілона Гвоздьова

Але робити тейпування просто по відео з YouTube хореграфка не радить

"Справжня натуральна краса не довговічна без догляду і турботи про себе! Допоки існує альтернатива уколам, я буду її підтримувати!", - написала Ілона.

Тейпи для обличчя

Гвоздьова лягає спати в тейпах

Результат після тейпів для обличчя

Після зняття тейпів Ілона вмивається, наносить сироватку та денний крем

Як відомо, для того, щоби позбавлятися набряків із очей, Гвоздьова використовує фейс-йогу. Нагадаємо, нещодавно Ілона розказувала, як ставиться до дієт.

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