55-річна Крістенсен похизувалася фігурою в купальнику під час крижаного купання
Данська супермодель Хелена Крістенсен зустріла зиму своєю улюбленою розвагою - купанням у крижаній воді просто неба.
55-річна зірка зняла для свого Instagram, як, ахкаючи від холоду, спускається в ополонку. Звуки, які вона видавала, розсмішили саму Хелену та нагадали славнозвісну сцену з комедії "Як Гаррі зустрів Саллі", де героїня Мег Раян у ресторані вдає оргазм.
"Я буду те саме, що і вона", - процитувала Крістенсен репліку з фільму.
За купанням Хелени з місточка спостерігав її пес, якого супермодель потім цмокнула в писочок.
Нагадаємо, Крістенсен торік з'явилася у глянці, вбрана в самі лише пальчатки.
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