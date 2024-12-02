55-річна Крістенсен похизувалася фігурою в купальнику під час крижаного купання

Данська супермодель Хелена Крістенсен зустріла зиму своєю улюбленою розвагою - купанням у крижаній воді просто неба.

55-річна зірка зняла для свого Instagram, як, ахкаючи від холоду, спускається в ополонку. Звуки, які вона видавала, розсмішили саму Хелену та нагадали славнозвісну сцену з комедії "Як Гаррі зустрів Саллі", де героїня Мег Раян у ресторані вдає оргазм.

Хелена Крістенсен та її зимове хобі

"Я буду те саме, що і вона", - процитувала Крістенсен репліку з фільму.

За купанням Хелени з місточка спостерігав її пес, якого супермодель потім цмокнула в писочок.

Нагадаємо, Крістенсен торік з'явилася у глянці, вбрана в самі лише пальчатки.