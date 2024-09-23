"Горе в кожного виглядає по-своєму": колишня Кличка прокоментувала свою дивну поведінку на нашумілому інтерв'ю

Американська акторка Хейден Пенетьєр уперше прокоментувала своє інтерв'ю, відеофрагмент якого нещодавно сколихнув мережу. 35-річна зірка написала пост у Instagram.

"Незбагненно те, що я взагалі перебуваю в цій ситуації, але відчуваю, що змушена прокоментувати це у тому просторі, де мене не критикуватимуть за те, як швидко чи як повільно я розмовляю", - зазначила вона.

Зі слів колишньої нареченої Володимира Кличка, перед тією зйомкою вона два дні не спала через те, що одна з її собак відновлювалася після операції.

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Хейден вирішила особисто пояснити, чому на нашумілому відео вона так повільно розмовляє

"Була 8-годинна зйомка, після якої інтерв'ю на камеру, яке мало тривати годину. Інтерв'ю почалося добре і, зазначу, його початок не включено у ту версію, яку запостив журнал People. Я була виснажена. Мій речник зупинив інтерв'ю, бо стало очевидно, що я згасаю - особливо коли почалися важчі теми. Ми запитали інтерв'юерку, чи можна перезняти в інший день або завершити інтерв'ю через Zoom. Вона запевнила, що не потрібно, що, як на неї, інтерв'ю вийшло емоційним та щирим. Також нам сказали, що вони його відредагують і буде гарно", - розповіла Хейден.

Зі слів Пенетьєр, журнал не питає у своїх героїв попереднього схвалення фото або відео, тож побачила вона результат уже після його оприлюднення.

"Горе в кожного виглядає по-своєму. На ліках я або ні - це нікого не стосується, це між мною та моїм лікарем. Я даю інтерв'ю, щоби просувати мій новий фільм, бо я пишаюся ним. Справжня проблема - це токсичність соцмедіа і виробництво новин на клікбейті. Ментальне здоров'я дуже важливе, і я сподіваюся, що ті, хто зараз це читають, зрозуміють, що те, що ви кажете, ховаючись за екраном комп'ютера, може негативно вплинути на когось. Я дуже вдачна тим, хто на тлі цього хаосу став на мій захист. Як я раніше вже говорила, я в процесі. Всі ми", - додала акторка.

Нагадаємо, в резонансному інтерв'ю Пенетьєр говорила про раптову смерть свого молодшого брата, а ще про Каю Євдокію - свою з Кличком доньку, яка мешкає з родиною батька. Як відомо, акторка віддала ексу опіку над дівчинкою, коли страждала від алкогольної та наркотичної залежності. Хейден переконана, що Кая психологічно травмована тим, що не живе з мамою.



