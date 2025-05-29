"Як швидко летить час": донька Бущана і Шишпор у витонченому луці з пальчатками випустилася з молодшої школи. Фото

Футболіст Георгій Бущан має доньку Юлію від ексдружини, балерини Христини Шишпор Фото з Instagram Бущана

Балерина Христина Шишпор у мережі повідомила про важливу подію в житті їхньої з голкіпером збірної України Георгієм Бущаном доньки. 10-річна Юлія випустилася з молодшої школи, перейшовши до середньої.

У Instagram Христина продемонструвала святковий лук своєї "красотулічки".

"Як швидко летить час!", - зазналася 39-річна зіркова мама.

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Христина показала ошатну донечку дорогою на її випускний Скріни з Instagram Шишпор

У вересні Юля Бущан розпочне навчання вже у середній школі

Дівчинка охоче демонструвала свій лук маминим підписникам

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Як відомо, в 2022-му році Бущан одружився вдруге. Але Юля поки що єдина дитина 30-річного спортсмена. Шишпор та її ексчоловік непогано ладнають, якось балерина показувала в Instagram зворушливу зустріч доньки з татом після розлуки.



