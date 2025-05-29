"Як швидко летить час": донька Бущана і Шишпор у витонченому луці з пальчатками випустилася з молодшої школи. Фото

Марія Ткаченко - 29 травня, 13:15
Георгій Бущан

Футболіст Георгій Бущан має доньку Юлію від ексдружини, балерини Христини Шишпор

Фото з Instagram Бущана

Балерина Христина Шишпор у мережі повідомила про важливу подію в житті їхньої з голкіпером збірної України Георгієм Бущаном доньки. 10-річна Юлія випустилася з молодшої школи, перейшовши до середньої.

У Instagram Христина продемонструвала святковий лук своєї "красотулічки".

"Як швидко летить час!", - зазналася 39-річна зіркова мама.


Христина Шишпор

Христина показала ошатну донечку дорогою на її випускний

Скріни з Instagram Шишпор
Донька Бущана від Шишпор

У вересні Юля Бущан розпочне навчання вже у середній школі

Христина Шишпор в інстаграм

Дівчинка охоче демонструвала свій лук маминим підписникам

Дочка Георгія Бущана Юля

На випускний зіркова спадкоємиця вирушила у витонченому ретрообразі

Як відомо, в 2022-му році Бущан одружився вдруге. Але Юля поки що єдина дитина 30-річного спортсмена. Шишпор та її ексчоловік непогано ладнають, якось балерина показувала в Instagram зворушливу зустріч доньки з татом після розлуки. 

Читайте також:

"Не могла просто з ліжка встати": Шишпор зізналася, скільки кіло набрала через депресію та стрес

Шишпор зі срібним тортом і спокусливим декольте привітала себе з 38-річчям. Відео

Шишпор у купальнику показалася з різних ракурсів для звабливого фотосету в басейні

З кульками і тортом: Шишпор влаштувала свято на 10-річчя доньки від Бущана. Відео


діти зірок футболісти
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів