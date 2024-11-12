Не Оленка з шоколадки, а Христина біля тину: Соловій показалася з мамою та вбралася в хустку на селі

Марія Ткаченко 12 листопада, 15:20
Христина Соловій
Фото з Instagram Соловій

Співачка Христина Соловій у Львові заселфилася зі своєю "колежанкою" - мамою Олександрою.

Фото 31-річна артистка запостила у Insta-сторіс.

Мама Христини Соловій

Христина і її "колежанка"


А ще Христина навідалася до села Зелів, де колись мешкали її прабабуся і прадідусь, і куди малою приїздила майбутня зірка.

"Забула шапку, приїхала на село без шапки", - пояснила Соловій, показавшись підписникам у хустині з квітами.

Співачка Христина Соловій

Соловій на селі стильно утеплилася

"Кажуть, що я в хустині як Оленка з шоколадки. Але це ж не наше. Я просто Христина біля тину. Отак", - резюмувата вона.

Колишня Жадана Соловій

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Артистка Христина Соловій

"Просто Христина біля тину", - написала Соловій

Нагадаємо, мама Христини Соловій підтримала дочку, коли на ту склали адмінпротокол через матюк із приводу старої назви міста Чорноморськ. Зрештою крапку в цій скандальній історії поставив суд.

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