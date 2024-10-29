Роман із Жаданом, сварка з Єфросиніною та Іллічівськ - "х*йня": найгучніші скандали Христини Соловій

Один з останніх концертів Христини Соловій обернувся для неї черговим скандалом, який виконавиця сама ж і спровокувала Фото: Instagram

31-річна Христина Соловій – популярна українська співачка. Її кліп на пісню "Тримай" зібрав понад 62 мільйони переглядів на YouTube.

Однак не лише творчістю прославляється Христина. Нещодавно під час свого концерту вона поцілувала в губи маленького хлопчика, чим спровокувала бурхливу реакцію в мережі.

Чи це єдина витівка артистки? Ні! ТаблоID нагадає усі гучні історії, пов’язані із прізвищем Соловій.

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Соловій і Кароль

Уперше Христина Соловій гучно заявила про себе у 2013 році, коли прийшла на вокальне шоу "Голос країни". Вже тоді вона зробила різку заяву щодо суддів проєкту. Мовляв, ніколи не співатиме російську попсу та не залишиться у проєкті, якщо до неї повернеться Тіна Кароль. В результаті Христина Соловій опинилася у команді Святослава Вакарчука, про якого трохи згодом.

Юна Христина Соловій і "Голос країни" у 2013 році Фото: Facebook

Поки повернемося до Тіни. У 2023 році Христина в одному зі своїх інтерв’ю знову згадала про колегу. Тепер Соловій заявила, що жодна з пісень Кароль не вплинула на неї. Ба більше – усі найпопулярніші релізи Тіни є російськомовними.

Своєю чергою Кароль теж відреагувала на слова молодої виконавиці, але двома смайликами у сторіз в Instagram.

Соловій і Вакарчук

Що ж, Христина Соловій та Святослав Вакарчук продовжили свою творчу співпрацю після проєкту "Голос", як продюсер та співачка. Христина навіть співала на концертах туру гурту Святослава "Океан Ельзи". Тоді почалися чутки, що їх об’єднує дещо більше.

Святослав Вакарчук вже не тренер і не продюсер Соловій Фото: Instagram

Соловій в одному зі своїх інтерв’ю спочатку намагалася уникнути прямої відповіді на не менш пряме запитання. Однак потім спростувала чутки. Насправді цих двох об’єднує сума у 27 тисяч доларів, які Святослав позичив своїй вже експідопічній на розвиток кар’єри. Після розриву співпраці Христина не повернула кошти, але запевняє, що зробить це, коли буде необхідна сума.

Соловій і Жадан

Наприкінці грудня 2022 року Соловій випустила чуттєвий кліп на пісню "Юність", де знявся письменник Сергій Жадан. Вони втілили закохану пару, а за сюжетом з’являлися деякі пікантні моменти. Прихильники почали подейкувати про роман артистів, однак Жадан, зокрема, відхрещувався від цього.

Христина Соловій і Жадан мають досить цікаву спільну історію Фото: Instagram

Цікаво, що Сергій на той час був у шлюбі з Іриною Куніциною. пара виховує спільну доньку. У травні 2023 році стало відомо, що Жадан подав на розлучення, і того ж місяця його побачили на прогулянці за ручку із Соловій. Пара підігрівала ці чутки (чи не зовсім чутки) спільними виходами на публічні заходи.

У жовтні того ж року Соловій та Жадан влипли у гучний скандал через відвертий кліп, знятий у храмі. Вони знову зіграли закохану пару, але трохи перестаралися. Представники храму, в якому проходили зйомки, попросили видалити відео, назвавши його таким, що "пропагує антихристиянські цінності". Та самі артисти нічого провокативного у своїй роботі не побачили.

На тлі цього скандалу всі трохи забулися про чутки щодо роману, а Христина нагадала про них у березні цього року. В інтерв’ю Маші Єфросиніній вона уперше підтвердила, що закрутила роман із одруженим на той момент Сергієм Жаданом. На цьому серія одкровень не закінчилася. Христина зізналася, що кинула чоловіка заради іншого, бо закохалася.

Про свої публічні розповіді вона, мабуть, забула попередити екскоханого, який спершу відреагував фразою "Що це за *уйня?". А потім "відгрібав" серію мемів від юзерів соцмереж.

Зараз Христина Соловій особисте життя не дуже афішує, але подейкують, що в неї роман із військовим Фото: Instagram

Соловій і Єфросиніна

Згадуючи про Машу Єфросиніну, неможливо змовчати і пройти повз її скандальне інтерв’ю з Христиною Соловій, яке вийшло у березні цього року. У своїй розмові жінки торкнулися мовного питання, і Соловій досить категорично висловилася про тих, хто говорив російською та толерував відповідну культуру на телебаченні. Дісталося й Маші.

Христина Соловій пісні співає ліричні, а от у розмові має досить чітку позицію Скриншот

"Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між Україною і Росією. За те, що вони намагалися всидіти на двох стільцях. І за те, що вони розмивали кордони. У них на руках, душі, серці завжди буде кров. Я так вважаю", - заявила Соловій.

Єфросиніна явно не була готова до такого повороту, як вона й сама про це відверто зізнавалася, а тому на емоціях не змогла дати чіткої та аргументованої відповіді. Як би там не було, але це інтерв’ю в мережі одразу охрестили "зарубою".

Соловій і Антонюк

До речі, не примирилася Христина Соловій зі ще однією інтерв’юеркою – Еммою Антонюк, з якою обговорювали фемінізм, сексуалізацію жінок та "німфетство". Співачка назвала журналістку упередженою та не рекомендувала ходити до неї на інтерв’ю. Підписники стали на бік Антонюк.

Не змогла Христя порозумітися і з Еммою Скриншот

Соловій і Пивоваров

Ще один артист, якому дісталося від Соловій – Артем Пивоваров. Він має чимало фітів з популярними українськими артистами і з Христиною також. Як розповіла сама співачка, спільну пісню вони записали для мультфільму "Мавка". Та це було не з бажання Христини, а вимога продюсерів. До самого Артема у виконавиці "є багато запитань".

А до кого Соловій не має питань? Фото: Instagram

Пивоваров своєю чергою досить емоційно відреагував на цю заяву, назвавши себе "тираном", який примушує людей до співпраці і риторично запитав: "хто зупинить вже його".

Соловій і Чорноморськ

Якщо ви запитаєте: "та скільки можна ще?", ми відповімо: "можна! ". Бо черговий скандал з ім’ям Христини Соловій розгорівся у липні. Під час свого концерту у Чорноморську вона лайливо озвалася про колишню назву міста (а саме Іллічівськ), сказавши зі сцени "повна х*йня". Того ж вечора на співачку склали адміністративний протокол.

Наприкінці вересня відбулося судове засідання у цій справі, де Соловій виправдали.

Твоє обличчя, коли ... Фото: Instagram

"Іллічівський суд виправдав мене, що немає складу злочину у тому, що Ілліч - х*йня", - знову заявила вона.

Як бачите, Христина Соловій упевнено розвінчує міф про "хорошу дівчинку", з яким, за її словами, вона боролася після "Голосу країни". Нагадаємо, що у 2021 році співачка навіть знялася для Playboy. А згодом назвала "дурами" колег, які не виступають на передовій.