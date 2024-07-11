Попереду 2 суди: Мірошниченко розказала, як іде процес усиновлення, і поділилася фото прийомної доні
Юристка і блогерка Інна Мірошниченко, дружина телеведучого Тімура Мірошниченка поділилася новинами щодо їхньої 8-річної прийомної доньки Ангеліни та її ще небаченою фотографією.
Як пояснила Інна, попереду в них два суди, а поки що вона є тимчасовим опікуном дівчинки.
У Instagram Мірошниченко написала докладну інструкцію для тих, хто теж хоче подарувати родину дитині, чий заклад під час повномасштабної війни було евакуйовано за кордон. Інна розписала все покроково: від знайомства з анкетою дитини і до повернення додому та суду.
"В моєму випадку два суди. Бо спочатку я усиновлюю Ангеліну, а потім Тім окремо подає заяву про усиновлення моєї дитини (внутрішньосімейне усиновлення)", - вточнила блогерка.
"Бо нам так простіше було з самого початку, адже у Тімура не було змоги відвідувати школу (прийомних батьків) 2,5 місяці, а я не хотіла відкладати через нього це питання", - пояснила вона.
Як відомо, Мірошниченки також виховують двох біологічних дітей - 6-річну Мію і 4-річного Марка - та прийомного сина Марселя, якому в серпні виповниться 3. Хлопчик уже рік у їхній сім'ї.
Нагадаємо, раніше Інна розповідала, якою була їхня з чоловіком перша ZOOM-розмова з Ангеліною, і з якими труднощами родина стикнулася на початку адаптації дівчати.