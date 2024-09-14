"Тіло здатне на дивовижні речі": Мірошниченко поділилася добрими новинами про здоров'я 3-річного сина Марселя



Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, адвокатка та блогерка Інна відверто розповіла про здоров'я свого 3-річного прийомного сина Марселя, який народився без прямих м'язів живота, і що саме допомогло дитині.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Марсель народився без прямих мʼязів живота. Це наслідок гастрошизису, вродженого дефекту. Всі його органи при народженні випадали назовні. Їх склали і зашили шкіру", - написала Інна.

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Мірошниченко зізналася, що весь рік, який Марсель провів у їхній родині, вони намагалися знайти рішення проблеми, адже м'язи потрібні для того, аби тримати органи дитини на своїх місцях, бо неправильне їхнє положення дуже небезпечне. До того ж, у перші дні після народження лікарі склали дитині органи не так, як це мало б бути анатомічно.

"Через те Марсель завжди був пузанчиком. Але і що саме треба робити, ніхто точно не знав. Ставити під шкіру сітку і що два роки міняти, бо тіло росте. Зривати сітку, яка приросла в тканини, і ставити нову… Або ходити цілодобово в бандажі, поки тіло не виросте повністю, і ставити потім", - додала вона.

Таким хлопчик був у дитбудинку

За словами блогерки, вони з Тімуром відчували, що для хлопчика має бути якийсь інший вихід. Так і сталося.

"Так склалося, що Марсель гіперактивний. Для інших батьків це проблема, а для нас рішення. Він не може всидіти на місці навіть секунду. Через це важко йде розвиток, в тому числі мовленевий. Бо все пов'язано. На вулиці я ніколи не дивлюся за ним. Ніколи не ходжу поруч, як інші мами, страхуючи і підтримуючи. Бо не встигаю", - розповіла дружина шоумена.

Як пояснила Інна, непосидючість хлопчика накачала йому прес.

"Точніше ті тонкі мʼязи, які є у нас під прямими мʼязами живота (і єдині, які є у Марселя). Вони і тримають все тіло. Там є кили (грижі) і багато. Але всі органи стоять на своїх місцях. Як це працює і як мозок знає, що нервовій системі цього хлопчика треба трохи вийти з ладу, аби прокачати тіло до іншого рівня, я не знаю", - зазначила Мірошниченко.

Ось такий вигляд має Марсель після року життя у родині Мірошниченків

За її словами, це і було тим рішенням проблеми. Вона додала, що природа і тіло розумніші, ніж ми думаємо і може творити справжні дива.

"Тіло здатне на дивовижні речі. Ми поки відкладаємо питання операції з сіткою! Вже підтверджено лікарями. Марсель все тримає під контролем. На Марселя чекають інші планові операції. Вже цього місяця. Але в порівнянні з сіткою то дрібниці. І ми з ними впораємося!" - сказала адвокатка.

Багатодітна мати також подякувала лікарям, які в перший день після народження Марселя провели надскладну операцію, чим врятували хлопчику життя.

"Довше доби без допомоги лікарів діти з цим дефектом не живуть. Те, що органи склали не так, як має бути анатомічно, не помилка. Марсель народився 1400 г. Дуже недоношеним. Складали, як дозволяли обставини. Тому ми в будь-якому разі безмежно вдячні тим невідомим для нас героям!" - підсумувала вона.

Мірошниченко також поділилася й тим, що її 8-річна прийомна донечка Ангеліна пожиттєво буде приймати пігулки.

"Це десерт Ангеліни. Частина ліків пожиттєва. Інша - питні та жувальні вітаміни та БАДи, аби врятувати шалені дефіцити. Шалені", - написала вона.

Інна заявила, що з такими показниками, як у дівчинки, направляють у стаціонар під крапельниці, але з лікарями стосунки у дитини складні.

"Фізично тіло дитини трусить в кабінетах. Тому домовилися з сімейним лікарем спробувати самостійно вдома сумлінно пити цю гору пігулок", - додала Мірошниченко.

От таку гору ліків приймає донька Інни

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки виховують ще двох рідних дітей: 6-річну Мію та 4-річного Марка.

Як відомо, Інна відверта зі своєю аудиторією, вона щиро зізнається, як їхня родина зіштовхується з різними викликами після всиновлення двох дітей, ділиться проблемами їхньої адаптації та показує будні багатодітної мами "без фільтрів".