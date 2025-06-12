"Це був треш": Федишин показала, як у ванній в Польщі ногами виламувала двері

Співачка Ірина Федишин, яка нині перебуває в Європі, розказала про інцидент, який стався на гастролях у Польщі.

У своєму Instagram зірка розповіла, як і чому виламувала двері серед ночі.

Вночі Ірина заселилася у квартиру через спеціальний застосунок. Однак пізніше артистка застрягла в одній з кімнат приміщення.

"Мали у Катовіце пригоди. Заселилися в апартаменти... Спершу довго їх шукали і розбиралися, як заселитися. Адже у Європі дуже часто безконтактне заселення. Ти бронюєш через сайт, оплачуєш, і тобі присилають всю інформацію: точний адрес, де знаходяться ключі, як їх знайти, та усі паролі. І це цілий квест.

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Цього разу, щоб заселитися, треба було закачати аж дві програми. А потім у них розібратися Загалом, на це в нас пішла година часу. Заселилися ми о 03:30 ночі. Але це ще було не все. Потім я ще на годину застрягла у ванній, бо двері заклинили і не відкривалися", - пояснила вона.

"Але на цьому пригоди ще не закінчилися... Я пішла у ванну, і двері заклинили і просто вирішили не відкриватися. Я вже думала, що то знов треба через додаток зайти у телефоні і відкрити ті двері, типу система "розумний дім". Але ні, мені прийшлося їх виламувати. Причому самій виламуючи їх на іншу сторону, це вже 04:00 ранку. За що?", - поділилася співачка.

Після цього Ірина вирішила самотужки виламати двері.

І таки змогла це зробити

Як відомо, впродовж великої війни Федишин мала і має змогу подорожувати зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником. У 2023-му вона відповідала на різкий хейт в бік коханого щодо його вільного пересування.