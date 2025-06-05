Федишин у червоних штанях і напівпрозорому топі показалася з сином на тлі Кельнського собору. Фото

Співачка Ірина Федишин, яка недавно ефектно фотографувалася на мосту, продовжує їздити з гастролями Європою. Цього разу вона виступала у Німеччині.

Після концерту 38-річна зірка вирушила на прогулянку в компанії свого 14-річного сина Юрія. Разом вони відвідали Кельнський собор та попозували на його фоні.

Для відпочинку Ірина вбралась у вільні червоні штани й асиметричний напівпрозорий чорний топ, який оголював одне плече. Знімками вона поділилася в Instagram.

Артистка похизувалася стрункою фігуркою на німецьких вулицях Фото Instagram

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Первісток Федишин приєднався до неї на сонячній прогулянці. До речі, її другий син, 9-річний Олег теж любить подорожувати з мамою, але на нові фото він не потрапив

Зірка продемонструвала свою елегантність

"Кельн вразив красою. Особливо Кельнський собор, якому 777 років! Який він красивий і могутній", — написала вона у дописі

У нещодавно інтерв'ю Ірина відверто розповіла про виховання своїх дітей та ставлення до ЛГБТК+. До речі, хлопці вже не раз бували за кордоном. Не секрет, що співачка обожнює сімейний відпочинок.

Зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником Федишин часто позує для ніжних фото і їздить у романтичні подорожі. Також у родини є песик Барні, який любить танцювати під треки знаменитості.