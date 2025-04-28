Федишин у топі та асиметричних джинсах попозувала на тлі сакур. Фото
38-річна співачка Ірина Федишин приїхала на Закарпаття, щоб виступити з концертом в рамках свого туру Україною.
Після співу на сцені знаменитість захотіла прогулятися та роздивитися місцеві красоти. У природничому парку вона попозувала на тлі рожевих сакур.
Для відпочинку Ірина вдягнула блакитні асиметричні джинси й чорний топ. Фотографіями з поїздки артистка поділилася в Instagram.
Раніше цього місця Ірина відвідала парк Софіївка з чоловіком, дітьми та батьками. Там вони теж наробили теплих фото.
Співачка чимало подорожує в рамках своїх гастролей. Нещодавно вона демонструвала стильний лук у нічній Празі й співала на вилицях Нью-Йорка.
А ще вона показувалася на лижах з чоловіком, продюсером Віталієм Човником. Нагадаємо, за нього вона вийшла заміж у 2006 році. Разом подружжя виховує двох синів: Юрія і Олега. А ще у родини є песик Барні, який обожнює танцювати під треки Федишин.
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