Федишин у топі та асиметричних джинсах попозувала на тлі сакур. Фото

38-річна співачка Ірина Федишин приїхала на Закарпаття, щоб виступити з концертом в рамках свого туру Україною.

Після співу на сцені знаменитість захотіла прогулятися та роздивитися місцеві красоти. У природничому парку вона попозувала на тлі рожевих сакур.

Для відпочинку Ірина вдягнула блакитні асиметричні джинси й чорний топ. Фотографіями з поїздки артистка поділилася в Instagram.

Виконавиця похизувалася стрункою фігурою Фото Instagram

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Федишин насолодилася весняною природою

Авторці пісень настільки сподобалось у парку, що вона відзняла тут кадри для свого майбутнього кліпу

"Побувала у дуже красивому місці, де цвітуть сакури й неймовірна природа навколо і свіже повітря. Я була вражена", — написала вона

Раніше цього місця Ірина відвідала парк Софіївка з чоловіком, дітьми та батьками. Там вони теж наробили теплих фото.

Співачка чимало подорожує в рамках своїх гастролей. Нещодавно вона демонструвала стильний лук у нічній Празі й співала на вилицях Нью-Йорка.

А ще вона показувалася на лижах з чоловіком, продюсером Віталієм Човником. Нагадаємо, за нього вона вийшла заміж у 2006 році. Разом подружжя виховує двох синів: Юрія і Олега. А ще у родини є песик Барні, який обожнює танцювати під треки Федишин.