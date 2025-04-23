"Іноді я буваю в темряві": Сопонару розказала, що у собі досі вчиться приймати та чому інколи зникає

Акторка Ірина Сопонару вирішила розказати шанувальникам про ту себе, яку вона нечасто їм показує: не запальну веселунку, а живу жінку, яка іноді переживає біль і темряву в душі.

Свої роздуми про це вона опублікувала в Instagram, запостивши й відео, де кумедно витанцьовує посеред міста.

Ірина захотіла поспілкуватися з підписниками на непросту тему

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"Як ПРАВИЛЬНО? Я звикла ділитися хорошим - настроєм, моментами, подіями. Сміятися, надихати, тримати планку "все ок". Але правда в тому, що життя - це не лише метелики та єдинороги. Іноді я буваю в темряві. Глибокій", - поділилася 38-річна Іра.

"І в такі дні я зникаю. Бо не хочу ділитися болем. Не хочу множити темряву. Але іноді я питаю себе - а як правильно? Чи маю я бути чесною на 100%, показувати все - й рани, і сум, і страх? Чи краще мовчати й світити, навіть коли сама в тіні?", - запитала вона.

Коли зірка "зникає" з Instagram, це означає, що їй недобре на душі

Сопонару припустила, що істина десь посередині.

"Бо ми всі - просто люди. З усім цим набором: від натхнення до повної розбитості. І це нормально - бути живим. Нормально - не бути завжди ок. Нормально - зникати, плакати, боятися. Я вчуся приймати це в собі. І ділитися не лише світлом, а й тим, звідки воно народжується. З темряви. З болю. З любові. Бо справжність - вона не тільки про усмішку. Вона про все", - написала вона.

Сопонару вчиться приймати себе і "в темряві" та ділитися цим з людьми

Нагадаємо, Ірина заміжня за британцем Рісом Бейнхемом, який за лічені місяці зміг вивчити українську. Торік акторка говорила про те, скількох дітей вона хоче.