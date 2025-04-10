"Тепер можу спати спокійно": Сопонару змирилася, що не ідеальна, і пояснила, які в цьому плюси. Кумедне фото
Акторка Ірина Сопонару поділилася своїми думками на тему прийняття власної неідеальності і чому конкуренцію вона вважає заняттям для лузерів.
Свою точку зору вона висловила у Instagram, проілюструвавши кумедним фото.
"Не ІДЕАЛЬНА", - почала Іра.
"Змирилася… Є жінки, красивіші за мене. Є успішніші. Є розумніші. Ну і що? Тепер можу спати спокійно. Бо поки хтось згорає від заздрощів, я кайфую. Вмію радіти чужим успіхам. Вмію захоплюватися красою інших. І знаєте, що? Це взагалі ніяк не применшує мене", - запевнила зірка.
Як переконана 38-річна Сопонару, справжня сила не в тому, щоби бути найкращою.
"А в тому, щоб бачити чужий блиск і не відчувати, що він затіняє тебе. Радіти чужим перемогам. Визнавати красу й талант інших, не знецінюючи себе. Бо конкурують тільки лузери. А успішні й розумні роблять колаборації. Так що давайте просто захоплюватися одне одним. Це працює набагато краще, ніж заздрість", - зазначила вона.
Нагадаємо, нещодавно Ірина розповідала, за що вона любить та цінує жінок. Раніше ж акторка пояснювала, як сприймає хейт у свій бік.
Як відомо, в травні Сопонару та її чоловік Ріс Бейнхем святкуватимуть першу річницю весілля. Якось Ірина говорила, до скількох років хоче встигнути народити першу дитину. Нещодавно ж в їхній з Рісом сім'ї з'явилося нове пухнасте поповнення.
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