Онуфрійчук похвалилася чорно-білим лайфхаком і показала розваги з сином-сміхотуном. Відео

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук, чий 2,5-місячний синочок Адам - "ручна" дитина і терпіти не може візочок, відкрила для себе новий лайфхак.

Виявляються, малюка заворожують чорно-білі візерунки. Тож надягнувши чорно-білий халат, Іванна може трохи попрацювати, поки Адамчик його роздивлятиметься.

Іванна вигадала, як розважити малюка

Цю чудасію Онуфрічук показала у Instagram, а ще поділилася кумедним відео, на якому танцює з хлопчиком на руках, а той сміється.

Чорно-білий халат - нова мамська фішка Онуфрійчук

Зіркова мама займається розвитком Адама змалечку

"Сімейні розваги тепер виглядають так. І знаєте, вони набагато крутіші за всі попередні!", - зізналася зіркова мама.

Нагадаємо, первісток Іванни та її чоловіка Алмаза вже здійснив кілька мандрівок із батьками: був у Італії та у Франції. Як відомо, родина мешкає у Швейцарії. Якось Онуфрійчук докладно показувала, скільки там коштує зварити каструлю борщу.