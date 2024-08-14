Онуфрійчук похвалилася чорно-білим лайфхаком і показала розваги з сином-сміхотуном. Відео
Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук, чий 2,5-місячний синочок Адам - "ручна" дитина і терпіти не може візочок, відкрила для себе новий лайфхак.
Виявляються, малюка заворожують чорно-білі візерунки. Тож надягнувши чорно-білий халат, Іванна може трохи попрацювати, поки Адамчик його роздивлятиметься.
Цю чудасію Онуфрічук показала у Instagram, а ще поділилася кумедним відео, на якому танцює з хлопчиком на руках, а той сміється.
"Сімейні розваги тепер виглядають так. І знаєте, вони набагато крутіші за всі попередні!", - зізналася зіркова мама.
Нагадаємо, первісток Іванни та її чоловіка Алмаза вже здійснив кілька мандрівок із батьками: був у Італії та у Франції. Як відомо, родина мешкає у Швейцарії. Якось Онуфрійчук докладно показувала, скільки там коштує зварити каструлю борщу.
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