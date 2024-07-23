"Перше море для синочка": Онуфрійчук поділилася сімейними фото з відпочинку та враженнями від свого материнства

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка вже майже два місяці є мамою хлопчика Адама, розповіла, як вона почувається в цій ролі.

Розлогий допис про це 38-річна жінка написала з італійського курорту, де відпочиває з малюком та його татом Алмазом. Фото вона поділилася в сторіс, перепитавши в підписників, чи не дратує їх зараз такий контент.

Майже 2-місячний Адам уперше на морі

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"Якось подруга мене запитала: "Як ти?", а я й не помітила, як відповідаючи, одразу почала розповідати за материнство і синочка. Вона мене підловила і каже: тут все зрозуміло. А ти сама, як жінка, як? І це питання поставило мене в ступор", - зізналася Іванна.

"Я задумалась про те, що я настільки розчинилась у синові, що себе відклала на другий план. Зараз я дійсно не належу собі. Можливо, це не зовсім правильно і потрібно про себе теж не забувати, але це мій свідомий вибір і поки що я не розумію, як можу це змінити. Думаю, з часом нам вдасться налагодити режим і я зможу поступово повертатись у звичне життя вже разом з синочком. Але поки для мене навіть вихід на масаж у сусідній будинок без дитини здається шоком", - розповіла вона.

Маленьку відпустку родина проводить на Сардинії

Онуфрійчук не стала приховувати, що іноді вона фізично виснажується настільки, що, здається, ось-ось впаде з ніг.



"Звісно, складно, коли син постійно на руках, коли плаче, а тобі складно його заспокоїти. У такі моменти відпадають руки і спина, мені стає себе шкода, хочеться плакати разом з ним.

Але все це триває лічені хвилини", - запевнила вона.



"Достатньо мені подивитися в його оченята чи побачити усмішку, як незрозуміло звідки відкривається 5-те дихання і вся фізична втома забувається.

Мені здається, що лише у жінок, які народили, є така всеохоплююча любов, якої вчить дитина, і яка окриляє знову і знову", - поділилася колишня телеведуча.

Поки тато працює, Іванна з сином чілять

Як резюмувала Іванна, для себе вона вирішила, що зараз у першу чергу є мамою.

"Я потрібна малюку, бо він лиш пізнає цей світ. Я для нього цілий Всесвіт, як і він для мене. Все, що було цінним раніше, зараз стало не таким важливим. Бо з'явився він - синочок", - написала вона.

Зі слів Іванки, Адамчик постійно на руках

Нагадаємо Іваннин чоловік Алмаз, за якого вона вийшла в 2021-му, був присутній при народженні первістка. На одній дитині пара зупинятися не планує.