"Захоплюється тим, яка я мама": Онуфрійчук про допомогу чоловіка з доглядом за сином та чи страждає від депресії після пологів

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка два місяці тому вперше стала мамою, відверто зізналася, чи страждає на післяпологову депресію та як її чоловік допомагає з сином.

За словами Іванни, вона має достатньо підтримки від рідних людей, тому не страждає від післяпологової депресії.

До речі, хлопчика назвали Адамом, бо ім'я його батька теж починається на "А" Фото nastyadik

Реклама:

"Та я почала розуміти жінок, які її мають і діляться негативним досвідом післяродового періоду. Я зрозуміла, звідки це береться у жінок: від недостатньої підтримки – фізичної та психологічної, від відсутності уваги й розуміння, від того, що часто жінки соромляться просити про допомогу і залишаються з дитиною сам на сам", - сказала вона в інтерв'ю виданню Viva.

Онуфрійчук зазначила, що найбільше підтримки вона отримала від свого чоловіка Алмаза.

"Він гарно справляється з синочком, хоч на початку хвилювався, коли брав його на руки, бо ж він такий маленький. Коханий також дуже турбується про мене – завжди запитує про мій стан, заспокоює, коли я дозволяю собі слабинку, дякує, що я присвячую себе Адамчику, захоплюється тим, яка я мама. Я відчуваю, що можу на нього покластись", - додала колишня телеведуча.

Вона зізнається, що до неї частенько навідується її мама та свекруха, тож вона встигає доглядати за собою та навіть вирішувати робочі питання.

Восени цього року Іванна та Алмаз святкуватимуть 3-тю річницю шлюбу Фото nastyadik

"Я щодня вчуся просити про допомогу, хоч спочатку також було складно. Здавалося, що синочок може бути лише зі мною, але це не так. Мамі потрібна підтримка і про це важливо говорити рідним, бо лише так материнство може проходити легше і з більшим задоволенням", - зазначила Іванна.

Також Онуфрійчук розповіла й про те, які традиції спілкування з сином вони мають з чоловіком.

"Наприклад, чоловік ще з періоду вагітності розмовляв з сином, коли той був у животику. Зараз цей ритуал у нас теж присутній. Коханий перед тим, як йти на роботу, розказує сину вранці про свої плани, а ввечері, коли приходить, розповідає, як минув його день і розпитує, як минув наш", - сказала вона.

До речі, Онуфрійчук також розповідала про свій досвід партнерських пологів Фото nastyadik

"Ще ми разом купаємо сина і робимо йому масажики. Ми з чоловіком вважаємо, що дитина має відчувати обох батьків однаково, бо його світ формується щодня. Намагаємося йому зараз дати максимум любові та опіки, щоб він гарно розвивався і знав, яке він щастя для нас", - додала Онуфрійчук.

Іванна та Алмаз одружилися на Мальдівах у лютому 2021 року Фото nastyadik

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук разом із двомісячним сином вирушила на відпочинок до Італії та поділилася, як наважилася на переліт із ним.

Як відомо, Іванна відверто розповідає підписникам про те, як вона почувається у ролі мами. Якось телеведуча зізналася, що у перший місяць їй було психологічно важко.