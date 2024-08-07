зірковий факап-стендап

Баляндраси

"Кричить, аж червоніє": Онуфрійчук розповіла про привчання сина до візочка та показала свої з ним паризькі будні

Марія Ткаченко 7 серпня, 14:30
Іванна Онуфрійчук

Після першого позитивного досвіду подорожі з 2-місячним синочком Адамом колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук продовжила розширювати географію поїздок.

38-річна зіркова мама гайнула з первістком у Париж. У Insta-сторіс Іванна показує, як вони проводять час.

Іванна Онуфрійчук із сином

Іванна з Адамом тусять у Парижі


Дещо ускладнює "паризькі будні" Онуфрійчук те, що Адам категорично не бажає їхати у візочку.

Онуфрійчук і її син Адам

У малюка були інші плани

Іванна Онуфрійчук про привчання дитини до візочка

"Кажуть, навіть якщо дитині не подобається візок і він не хоче в ньому бути, треба перетерпіти, доки він там поплаче, потім з часом звикне і заспокоїться. Але ми декілька разів на день ставимо його туди. І коли спить, і коли гуляє, і коли грається. Та чомусь не можу я дивитися, як він там кричить, аж червоніє, і чекати, поки воно звикнеться", - зізналася Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук у Парижі

Онуфрійчук відвідала відому паризьку кондитерську

А от із чим у Іванни поки майже не виникло поки проблем, так це з грудним вигодовуванням. Цій важливій темі вона присвятила докладний допис, розказавши, що отримує задоволення від цього процесу.

Іванна Онуфрійчук та її дитина

Колишня телеведуча ділиться власним досвідом із іншими батьками

"Я однозначно у тій категорії мам, які "За" грудне вигодовування. Мій чоловік та свекруха захоплюються й постійно дякують, що я годую сина грудьми і що я прийняла таке рішення. Та я не зовсім розумію їхнє захоплення, бо в мене й думок не було, що це може бути інакше. Для мене вигодовування грудьми — це сакральний процес, в якому є лиш я і дитинка. Я неймовірно кайфую, коли прикладаю синочка. У ці моменти я відчуваю наш тісний зв'язок, духовне возз'єднання з сином та його світом", - поділилася Онуфрійчук.

Зі слів Іванни, налагодити вигодовування їй вдалося одразу після народження Адама і без допомоги консультантів із ГВ, а завдяки порадам сестри, яка вигодувала трьох дітей.

Нагадаємо, нещодавно екстелеведуча розповідала, якою є участь її чоловіка Алмаза в догляді за малюком. Як відомо, Адам - дитина запланована. До зачаття майбутні батьки ретельно готувалися. Онуфрійчук анітрохи не жалкує, що завагітніла лише у 37 років, хоча зі стереотипами щодо "старорожениць" таки стикалася.

Читайте також:

"Маю все, про що завжди мріяла": Онуфрійчук показалася в день свого 38-річчя в колі близьких та з сином на руках

"Перше море для синочка": Онуфрійчук поділилася сімейними фото з відпочинку та враженнями від свого материнства

"Все солодший і солодший": Онуфрійчук із нагоди 2 місяців сина зворушила ніжними фото


Іванна Онуфрійчук діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів