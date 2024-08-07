"Кричить, аж червоніє": Онуфрійчук розповіла про привчання сина до візочка та показала свої з ним паризькі будні

Після першого позитивного досвіду подорожі з 2-місячним синочком Адамом колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук продовжила розширювати географію поїздок.

38-річна зіркова мама гайнула з первістком у Париж. У Insta-сторіс Іванна показує, як вони проводять час.

Іванна з Адамом тусять у Парижі

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Дещо ускладнює "паризькі будні" Онуфрійчук те, що Адам категорично не бажає їхати у візочку.

У малюка були інші плани

"Кажуть, навіть якщо дитині не подобається візок і він не хоче в ньому бути, треба перетерпіти, доки він там поплаче, потім з часом звикне і заспокоїться. Але ми декілька разів на день ставимо його туди. І коли спить, і коли гуляє, і коли грається. Та чомусь не можу я дивитися, як він там кричить, аж червоніє, і чекати, поки воно звикнеться", - зізналася Онуфрійчук.

Онуфрійчук відвідала відому паризьку кондитерську

А от із чим у Іванни поки майже не виникло поки проблем, так це з грудним вигодовуванням. Цій важливій темі вона присвятила докладний допис, розказавши, що отримує задоволення від цього процесу.

Колишня телеведуча ділиться власним досвідом із іншими батьками

"Я однозначно у тій категорії мам, які "За" грудне вигодовування. Мій чоловік та свекруха захоплюються й постійно дякують, що я годую сина грудьми і що я прийняла таке рішення. Та я не зовсім розумію їхнє захоплення, бо в мене й думок не було, що це може бути інакше. Для мене вигодовування грудьми — це сакральний процес, в якому є лиш я і дитинка. Я неймовірно кайфую, коли прикладаю синочка. У ці моменти я відчуваю наш тісний зв'язок, духовне возз'єднання з сином та його світом", - поділилася Онуфрійчук.

Зі слів Іванни, налагодити вигодовування їй вдалося одразу після народження Адама і без допомоги консультантів із ГВ, а завдяки порадам сестри, яка вигодувала трьох дітей.

Нагадаємо, нещодавно екстелеведуча розповідала, якою є участь її чоловіка Алмаза в догляді за малюком. Як відомо, Адам - дитина запланована. До зачаття майбутні батьки ретельно готувалися. Онуфрійчук анітрохи не жалкує, що завагітніла лише у 37 років, хоча зі стереотипами щодо "старорожениць" таки стикалася.



