"Зоря, яка розганяє темряву": Джамала у день свого 42-річчя презентувала електронний трек з діджеєм RAJA
27-го серпня Джамала святкує день народження. Співачці і мамі трьох синів виповнилося 42.
З цієї нагоди зірка вирішила зробити подарунок своїм прихильникам і презентувала новий трек "Зоря", спільний з діджеєм RAJA.
Композиція поєднує мелодичне техно, ф'ючер рейв та етнічну українську естетику. Таким чином JAMALA продовжує свій шлях в електронній музиці.
"Зоря" — це послання кожному, хто проходить через темні часи. Пісня нагадує: навіть у найгустішій темряві є світло, що веде вперед. Символ зорі тут — символ надії, внутрішньої сили та віри у світанок, який неодмінно настане.
"Я давно хотів створити трек, який стане емоційним імпульсом і поверне людям віру. Для цього був потрібен голос, здатний утілити надію. Голос JAMALA — саме такий", розповів RAJA.
"Для мене символ зорі — це символ надії. Світло, яке розганяє темряву і тримає, коли сили на межі. Може бути так, що події нагнітають, тягнуть униз, і здається — порятунку немає. Але раптом — з’являється це світло, яке осяює шлях. Воно розвіює тіні, зігріває серце і рятує всіх, хто дивиться вгору", — додала JAMALA.
Нагадаємо, нещодавно Джамала зізналася, наскільки іноді важко поєднувати материнство і кар'єру.
Як відомо, в липні співачка стала офіційною членкинею американської академії Греммі.
Фото Юлія Костиренко, Михайло Федорак