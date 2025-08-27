"Зоря, яка розганяє темряву": Джамала у день свого 42-річчя презентувала електронний трек з діджеєм RAJA

Тамара Кудрявченко - 27 серпня, 13:15

27-го серпня Джамала святкує день народження. Співачці і мамі трьох синів виповнилося 42. 

З цієї нагоди зірка вирішила зробити подарунок своїм прихильникам і презентувала новий трек "Зоря", спільний з діджеєм RAJA. 

Композиція поєднує мелодичне техно, ф'ючер рейв та етнічну українську естетику. Таким чином JAMALA продовжує свій шлях в електронній музиці.

Джамала з діджеєм представила Зорю

Музичне полотно треку побудоване на енергійному фестивальному ритмі у 130 BPM, з виразною українською сопілкою, що надає глибини та національного колориту


"Зоря" — це послання кожному, хто проходить через темні часи. Пісня нагадує: навіть у найгустішій темряві є світло, що веде вперед. Символ зорі тут — символ надії, внутрішньої сили та віри у світанок, який неодмінно настане.

"Я давно хотів створити трек, який стане емоційним імпульсом і поверне людям віру. Для цього був потрібен голос, здатний утілити надію. Голос JAMALA — саме такий", розповів RAJA.

Діджей Раджа

Завдяки унікальному вокалу JAMALA, пісня набуває тембрової бархатності та теплоти звучання, а неочікуваний східний дроп посилює містичну атмосферу

"Для мене символ зорі — це символ надії. Світло, яке розганяє темряву і тримає, коли сили на межі. Може бути так, що події нагнітають, тягнуть униз, і здається — порятунку немає. Але раптом — з’являється це світло, яке осяює шлях. Воно розвіює тіні, зігріває серце і рятує всіх, хто дивиться вгору", — додала JAMALA.

Джамала святкує 42 роки

Джамалі виповнилося 42 і саме цього дні вона презентувала новий трек

Нагадаємо, нещодавно Джамала зізналася, наскільки іноді важко поєднувати материнство і кар'єру. 

Як відомо, в липні співачка стала офіційною членкинею американської академії Греммі. 

Фото Юлія Костиренко, Михайло Федорак


Джамала
