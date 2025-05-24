Джамала замилувала обіймами з молодшим сином у його перший день народження

Фото з Instagram Джамали

Співачка Джамала привітала свого молодшого сина Аліма з першим днем народження та показала ніжні кадри з ним.

Зірка також опублікувала архівне фото, яке зробила під час вагітності, й у тому ж аутфіті замилувала обіймами з маленьким синочком.

"1. З днем народження, Алім", - написала зірка.

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Ось в такому образі фотографувалася зірка, поки була вагітна

Скірншот з Instagram Джамали

Як відомо, у Джамали є ще два старших сини: 7-річний Емір та 4-річний Селім.

Якось співачка влаштувала затишний фотосет у светрах з чоловіком та синами.

До речі, Джамала в одному із інтерв'ю розповіла про секрети успішного шлюбу та виховання дітей.