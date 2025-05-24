Джамала замилувала обіймами з молодшим сином у його перший день народження

Юлія Леськова - 24 травня, 11:14
Джамала позує для фото
Фото з Instagram Джамали

Співачка Джамала привітала свого молодшого сина Аліма з першим днем народження та показала ніжні кадри з ним. 

Зірка також опублікувала архівне фото, яке зробила під час вагітності, й у тому ж аутфіті замилувала обіймами з маленьким синочком. 

"1. З днем народження, Алім", - написала зірка. 


Джамала показала архівне фото

Ось в такому образі фотографувалася зірка, поки була вагітна

Джамала зі своїм маленьким сином
Скірншот з Instagram Джамали

Як відомо, у Джамали є ще два старших сини: 7-річний Емір та 4-річний Селім. 

Якось співачка влаштувала затишний фотосет у светрах з чоловіком та синами. 

До речі, Джамала в одному із інтерв'ю розповіла про секрети успішного шлюбу та виховання дітей. 

Читайте також:

Джамала у волохатому капелюсі за 18 тисяч наробила фото в горах з альпаками та песиками

Джамала показала усіх трьох синів в однакових луках на домашніх фото

"База": Джамала у Туреччині зворушила зустріччю з родиною. Фото

Джамала
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів