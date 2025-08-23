"Іноді хочеться втекти": Джамала зізналася, як важко поєднувати кар'єру та материнство
Співачка та мати трьох синів Джамала розповіла, чи важко їй поєднувати материнство та кар'єру.
Про це вона заговорила у своєму Instagram, відповідаючи на питання шанувальників.
"Іноді це буває капець як важко. Хочеться просто втекти кудись, сховатися, побути самій. Але це лише моменти, миті. По факту, ти розумієш: закриваєш очі й не можеш жити ні долі секунди без цього всього", - пояснила зірка.
Нагадаємо, наприкінці липня Джамала показалася у купальнику на відпочинку.
Крім цього, Джамала також офіційно стала частиною премії "Греммі".
