Джамала у купальнику показала, як розважається на відпочинку

Юлія Леськова - 27 липня, 14:11
Джамала позує для фото
Фото komarnytska_photography

Співачка Джамала також насолоджується літом на відпочинку на морі. У своєму Instagram вона показалася на дошці для сапсерфінгу у купальнику, панамі та сонцезахисних окулярах. 

Також вона показала несміливі кроки молодшого сина, 1-річного Аліма на пляжі. 

"Мені здається, якби людина пам'ятала з перших днів, як насправді важко вирости, то ми би усі більше шанували життя", - написала співачка. 


Джамала у купальнику показалася на морі

Джамала вирішила показати, як відпочиває на морі

Джамала показалася на відпочинку

При таких розвагах і засмага рівномірна буде

Джамала похвалилася відпочинком з сином

Джамала показала несміливі кроки молодшого сина

Нагадаємо,  у Джамали є ще двоє синів: 7-річний Емір та 5-річний Селім

До речі, якось Джамала зізналася скільки зайвих кіло набрала під час останньої вагітності та як повертає себе у форму. 

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Джамала
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