Джамала у купальнику показала, як розважається на відпочинку

Співачка Джамала також насолоджується літом на відпочинку на морі. У своєму Instagram вона показалася на дошці для сапсерфінгу у купальнику, панамі та сонцезахисних окулярах.

Також вона показала несміливі кроки молодшого сина, 1-річного Аліма на пляжі.

"Мені здається, якби людина пам'ятала з перших днів, як насправді важко вирости, то ми би усі більше шанували життя", - написала співачка.

Джамала вирішила показати, як відпочиває на морі

При таких розвагах і засмага рівномірна буде

Джамала показала несміливі кроки молодшого сина

Нагадаємо, у Джамали є ще двоє синів: 7-річний Емір та 5-річний Селім.

До речі, якось Джамала зізналася скільки зайвих кіло набрала під час останньої вагітності та як повертає себе у форму.