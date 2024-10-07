"Мій син - не чудовисько": 84-річна мати Diddy заявила, що його звинувачують у насильстві, щоби злупити грошей

Мати Diddy Дженіс Комбз стала на захист одіозного сина Фото Getty Images

Поки американський репер та продюсер Diddy перебуває за ґратами, а звинувачення проти нього стають дедалі більш шокуючими, лишається принаймні одна людина, яка переконана в тім, що він - не чудовисько. Це 84-річна мама артиста, Дженіс Смоллс Комбз.

Свою позицію жінка висловила у заяві для Daily Mail.

"Сьогодні я звертаюся до вас як мати, пригнічена та глибоко засмучена звинуваченнями проти мого сина, Шона Кобмза. Бачити, як мого сина судять не за правду, а за наратив, створений із брехні - це крає мені серце", - сказала Дженіс.

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Як вважає пані Комбз, те, що наразі відбувається, є "публічним лінчуванням" її сина, тоді як він поки не має можливості довести свою невинуватість.

Дженіс упевнена, що її син є жертвою несправедливого публічного лінчування Фото Getty Images

"Я зараз не змальовуватиму мого сина як бездоганного, бо він таким не є. У минулому він припускався помилок, як і всі ми", - зазначила вона.

Так, визнала Дженіс, Шон брехав відносно побиття ним його колишньої дівчини, Кессі. І коли у травні з'явилося відео з камери спостереження, на якому артист люто копає її ногами, поваливши на підлогу, і юристам Diddy довелося укласти мирову з постраждалою, це створило "ефект рикошету".

Як переконана мама репера, цей кейс надихнув певних людей несправедливо звинуватити Комбза в сексуальному насильстві.

"Ці люди побачили, як швидко синова команда з цивільного права владнала справу з позовом його ексдівчини, тож вони повірили, що їм вдасться отримати швидкі гроші, фальшиво звинувативши мого сина", - заявила Дженіс.

Комбз упевнена, що шокуючі звинувачення проти її 54-річного сина люди висувають заради грошей Фото Getty Images

Жінка наголосила, що відомо чимало випадків, коли людей було несправедливо засуджено не через їхні вчинки, а через їхню невідповідність образу "хорошої людини" в очах суспільства, і зрештою виправдано.

"Найгірше в цьому всьому - це бачити, як у мого любого сина віднімають його гідність, не за те, що він зробив, а за те, в які речі про нього люди обрали вірити. Бачити, як світ вигадає жарти і сміється з того, як життя мого сина летить шкереберть на наших очах, це те, чого я ніколи не забуду", - зізналася Дженіс.

Вона закликала шанувальників, друзів, колег і публіку Diddy зачекати з судженнями, поки артист іще не отримав можливості виправдатися

"Мій син - не монстр, яким його малюють, і він заслуговує на шанс розповісти свою версію. Я можу лише молитися, що доживу і побачу, як він розповідає свою правду і його виправдовують", - резюмувала Комбз.

Нагадаємо, як розповів нещодавно адвокат, котрий представляє 120 імовірних жертв Diddy, на момент вчинення над ними сексуального насилля 25 осіб були неповнолітніми.